和康轉型邁向品牌大廠 相關營收占比衝80% 大江生醫轉投資

大江集團轉投資和康生技近年來布局膠原蛋白醫材有成，和康生技總經理陳敬亭昨（21）日表示，正全力將公司由代工製造轉型為品牌大廠，目標2030年自有品牌的營收占比能由現在的60%提高至80%。陳敬亭也發下豪語，未來五年將推升營收翻倍成長，市值突破百億元。

和康生技1998年成立，早年是由前財政部長徐立德投資經營，公司聚焦醫療用膠原蛋白的發展，到了2021年由大江取得和康生約30％股權，拿下主導權，台塑生醫隨後也跟進成為大股東。

大江集團轉型策略 圖／經濟日報提供

陳敬亭表示，自大江入主後，公司重新聚焦膠原蛋白相關醫療器材，目前相關醫療器材在國內市占率已達65%。和康生技近五年營收年複合成長率（CAGR）達10.4%，今年上半年合併營收更成長28.21%達3.86億元，營業利益1.21億元，年成長84.76%，雖然業外受匯率影響認列匯損，但稅後純益1.06億元，年增20.29 %，每股純益達1.18元。

陳敬亭表示，目前美國營收占比約20%至30%，因應美國對等關稅，將啟動「三大區域樞紐」計畫，以台灣為研發與生產中心、美國為業務與製造據點，並透過CMO、CDMO、CRO合作模式串聯其他海外市場，建構彈性且高效率的全球服務網絡。

她指出，美國將優先成立銷售與法規團隊，攜手委託開發暨製造服務（CDMO）夥伴以降低關稅壓力，逐步擴展業務版圖至中南美洲市場，同時建置當地後勤支援體系，中期則規劃將後段包裝移至美國。

展望未來，陳敬亭表示，隨著海外市場逐步收成，未來五年希望營收年複合成長率達15%至20%，推升營收翻倍成長，公司已著手設備更新，替換使用超過八年的產線，新增設備可大幅提升產能，足以支撐未來五年的成長需求。並期待屆時公司市值能夠突破百億元。