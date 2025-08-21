上緯新材新型複合材料 有助減重

上緯投控（3708）與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位合作。上緯原本業務重心在環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、及新型複合材料等項目，為何近期能在智能機器人領域能與上海智元創新合作，主因上緯旗下在大陸科創板的上緯新材，被上海智元創新科技看中在複合材料的減重特色。

今年7月8日晚間，科創板上市公司上緯新材料公告將易主，買方為成立僅兩年的人形機器人初創企業智元機器人。智元機器人計劃通過協議轉讓和要約收購取得上緯新材至少63.62%的股份，交易總價約人民幣21億元。消息一出，次日上緯新材股價即以20%漲停報收9.34元，市值約38億元。

上緯近年來業務重心原本在環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、及新型複合材料等項目，目前經營績效仍在打拚中，為何近期能在智能機器人領域能與上海智元創新合作。上緯表示，主因旗下的上緯新材，主要業務為複合材料，對於智元機器人來說，這種複合材料可協助發展輕量級智能機器人。

智元機器人公司為大陸知名企業智元創新旗下關係企業，主力產品靈犀X2機器人自2025年下半年開始能夠實現規模化出貨。預計到2026年底可實現數千台的規模。靈犀X2的核心競爭力在於其突破性的情緒交互能力。靈犀X2能實現與人類的語音、表情、動作、情緒及行為的深度互動，可同時滿足功能性需求和情感陪伴需求。