上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控（3708）昨 （21）日宣布，與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。依據協議內容，上緯投控及旗下子公司與智元創新將攜手拓展台灣、日韓及東南亞等市場，合作範圍涵蓋技術研發、製造、生產、市場行銷推廣、業務銷售與服務。

同時，上緯投控旗下事業群也將分工參與，昨日剛成立的上緯智聯公司將負責智能機器人研發、製造與銷售，準備在新竹尋地，預計初期投資6至8億元設廠；其中，無資安問題的關節模組將由智元方面供應，名為「台智寶taiibot」的第一台人形機器人力拚今年底或明年初產出。至於上緯新材、艾若颯、上緯綠金能與上偉碳纖則提供關鍵元件與材料支持，充分發揮雙方專業領域的優勢，以加速推動智能機器人產業發展。

上緯投控與智元創新合作、布局智能機器人內容 圖／經濟日報提供

近年來，機器人技術已從傳統能重複精確作業的機械手臂，發展至商用送餐、清潔等非人形服務機器人，並進一步結合人工智慧（AI）與精密機械技術，邁向人形機器人的新時代。

在全球面臨人口高齡化及勞動力減少的趨勢下，人形機器人有望填補危險、繁瑣或惡劣環境下的勞動力缺口。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯正穩步推進公司轉型策略，長期看好低空經濟與智能機器人的成長潛力。繼投資新設艾若颯後，此次與智元創新的戰略合作明確展現上緯獨立發展智能機器人的方向，並深化在台灣及海外的製造與銷售布局。

上緯投控總經理蔡孝德補充，公司正積極廣納全球機器人、生物力學、人工智慧、材料科學及系統整合等相關領域的專業人才，歡迎具企圖心與創新精神的人才加入團隊，共同參與台灣首台人形機器人的開發與推動。上緯期待透過匯聚多元專業與國際視野，打造「智能機器人夢想團隊」，加速推動台灣在全球新興科技產業的關鍵地位。此次合作不僅鞏固了上緯智聯在智能機器人產業鏈的核心地位，也為上緯投控在新興科技領域的長期布局奠定了堅實基礎。

據了解，上緯智聯的營運核心涵蓋智能機器人之技術研發、製造、生產、市場行銷、業務銷售與服務，是上緯投控在發展智能機器人事業的開端。