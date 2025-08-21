鼎新、友上、偉勝聯手 打造AI自主化智慧工廠

中央社／ 台北21日電

ERP企業管理軟體與服務供應商鼎新數智、地面型物料搬運系統開發公司友上科技與自動化乾燥設備偉勝乾燥，於2025台北國際自動化工業大展展出突破性合作成果，瞄準智慧工廠轉型需求，打造「AI自主化智慧工廠」，推動企業建立AI協作型團隊，邁向營運新階段。

鼎新數智表示，過往製造業的資訊科技（IT）與營運技術（OT）系統多由不同供應商建置，加上各工廠生產流程與設備型態各異，導致融合難度高、成本負擔重；隨著AI技術日益成熟，智能體AI Agent具備IT邏輯理解與OT現場感知能力，並能主動驅動任務；順應此趨勢，此次與友上、偉勝開展突破性合作，推出市場上少見的「IT×OT+AI Agent」智慧製造解決方案。

鼎新數智指出，以現場展示「急單排產」場景為例，在滿足關稅毛利風險、客戶交期以及低碳政策的多重要求下，智能體能依據客戶信用狀況、歷史訂單、設備效能、物料庫存與人力資源等資訊，推薦最適接單和生產策略，並驅動排程計畫、物料採購、設備參數調整等任務，助力未來企業實現雙內核運作模式，也就是快任務數據自決，即時反應與執行；慢任務以大模型運算融合知識經驗，提供人最佳建議。

鼎新數智表示，鼎新「多智能體運行平台」形同工廠的智慧大腦，貫通IT（如ERP、MES）與OT（如感測器、AMR、乾燥設備）數據，協同友上的自動化搬運與MCS系統，以及偉勝搭載AIMS人工智能管理系統的節能乾燥設備，讓Edge AI（邊緣AI）能即時融合異質資訊、推演最佳方案，並驅動跨系統任務執行。

鼎新數智也表示，三方此次技術合作，實現設備間資訊無縫互通與調度自動化，更將智慧決策能力延伸至製造現場執行，打造「AI自主化智慧工廠」，進一步推動企業建立AI協作型團隊，加速邁向自主決策、靈活高效且具永續競爭力的營運新階段。

AI 軟體

