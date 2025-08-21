上銀科技蟬聯五屆榮獲「機器人智動系統優質獎ARSI」

第五屆「機器人智動系統優質獎ARSI」出爐，上銀科技（2049）一舉拿下二項大獎，分別為高速放電銑削頭獲機器人及關鍵零組件研發特優獎，下肢復健機器人獲系統整合應用優良獎，充分展現上銀在智動化成果與創新研發能量。

「台灣機器人與智慧自動化展」正在南港展覽館舉行，上銀集團布局機器人手臂元件和關節模組，陸續開花結果，預估今年底機器人業績占比可達10%。

經濟部產業發展署為強化國內機器人智動化系統整合領域能量，表揚卓越產品與解決方案，加速產業創新應用與研發，並鼓勵優秀人才投入機器人與自動化產業，持續舉辦「機器人智動系統優質獎ARSI」，上銀已蟬聯五屆獲獎。

21日由產發署主任秘書陳國軒出席頒獎，並鼓勵透過良性的競爭，讓國內機器人智動系統產業變得更加強大。

上銀的高速放電銑削頭RCH-100E為台灣首創，專為高階放電加工產業，所設計的高速精密銑削複合式直驅迴轉工作台，具備分度、同動、主軸多功能的特點。

這項產品整合力矩馬達直驅傳動技術，精度為傳統機械式的三倍，且將傳統放電加工升級為多功能「放電銑削」，使加工效率提高五倍，加工精度達2微米，可為航空、半導體、醫療領域等精密且高硬度的零組件生產，提供解決方案。

上銀董事長卓文恒表示，上銀以「精進人類生命品質的參與者」為使命，延伸核心的精密機械關鍵技術與智慧機電整合能量，投入醫療器材的開發，將傳統的復健訓練轉為自動化。

上銀開發的下肢復健機器人，創新設計的「膝腹臀三點支撐」，讓患者可以自然站立姿勢練走，訓練中即時偵測患者動作意圖，給予視覺回饋與引導，搭配智能化自動難度調整，達到高效的個人化訓練。