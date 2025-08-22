聽新聞
職感心教練／自燃型人才 不斷提升自己

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）

當導航語音提示「前方有測速照相」時，你是不是會下意識地關注時速表，然後決定是否需要減速，因為你知道被照相之後的後果。

聽到限速要求（刺激），看到目前車速，想到可能因超速而被開罰單（後果），決定踩煞車或維持車速（行動），這一連串過程發生在極短的時間內，已經被你緊緊地連結在一起，內化成了慣性行為。

而見錢會眼開，因為你需要，知道錢能帶給你的價值；看到超速示警會減速，因為你在意且不想要收到罰單，和錢過不去而造成損失。

在工作場域裡，不同的人面對相同的事件，則會有截然不同的反應與結果。這並非只是資歷與經驗造成的差異，而是當外界刺激發生時，你是否認為它具有意義？

能帶給你的後果是什麼？「需不需要、想不想要」，才是決定行為是否啟動的關鍵。

例如，最近許多企業面臨美國關稅政策的不確定性，進行一連串跨國調查作業與沙盤推演。對於公司而言，為了長期發展，這項調查行動勢在必行。

但對你而言，是不想增加工作負擔而置身事外，還是想要藉由這個機會，拓展自己的知識領域？

日本經營之神稻盛和夫，把員工分為三種不同的類型：

第一類型是點火就著的「可燃型」。也就是一旦有了刺激便會有所反應，一開始不清楚工作的需求與需要具備的能力，經過一些引導與訓練，引起了興趣，觸發學習的動機，進而發揮潛力。

第二類型是點火也燒不起來的「不燃型」。即使予以刺激也無反應，怎麼要求都無動於衷，工作的需求與自己想要的不在同一頻率上，自然就不會引發自己的熱情與慾望。

第三類型是自己就能熊熊燃燒的「自燃型」。不需要外部刺激就能挖掘工作需求、培養滿足所需要具備的能力、探索對自己的意義、連結內心的期待，也就能源源不斷的向上提升自己。

一旦受到刺激，願意思考可以帶來的成果與意義時，才有可能付諸行動。即使大家處在相同的情境，有人主動找到意義，連結內心的渴望而身體力行；有些人卻毫不在意，因為不認為能帶來任何價值，自然就不會有實質上的表現。

每位職場工作者的動力來源各異，主管也應該協助成員覺察個人燃點。關鍵在於能否有意義的主動連結「需要」以及「想要」，將外在刺激轉化為內在驅動力，從不燃型與可燃型，逐步轉變為具有成長動能的自燃型人才。

