量子思惟／保持正向思維 建構能量場

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（國立雲林科技大學企管系教授、國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

能量就如同空氣，平時並不覺得它存在，可當你吸不到空氣時，卻能真正感受到它的存在。

借鑒量子物理學的觀點，意識能量也就是我們的內心狀態，這種狀態會影響我們的情緒與思維。因此，負面的能量可能造成我們內心狀態的損耗與衰竭，進而喪失對於心靈的主控權。

反觀若能提高正向的能量頻率，便能讓我們擁有更大的勇氣與智慧，來應對困難與挑戰。

在日常生活與職場上，保持正向思維能夠提升個人能量，例如可以嘗試透過克制情緒的渲染、抽離無謂的擔憂以及轉移注意力至更重要的目標等作法，反複練習與操作，將個人的能量透過聚焦及轉化的過程形成力量。

如此一來便可以轉化負面思惟，以減少經由各種負面思惟所產生的壓力與刺激，造成能量與精力的耗損，進而改善組織環境與體質，讓自己維持最佳狀況。

筆者服務於銀行業逾30年，有幸結識許多優秀的保險從業人員，觀察其成功之處深感敬佩，故以其為例分析層次如下。

層次一：以保險為職業的從業人員

例如，有一種保險從業人員，每天朝九晚五只知準時上下班，只求不犯錯來明哲保身其餘皆事不關己，一切以公司的指令為依歸，只賣公司主推商品不問客戶需求，凡事以業績為導向，力求扮演好保險業務員的角色。

層次二：以保險為事業的從業人員

例如，有一種保險從業人員，將公司的事視為自己的事，以客戶需求為主，將公司的主推商品為輔，在追求達成卓越績效的同時也能兼顧客戶的權益，儼然將公司當成自己的事業經營，努力將自己的定位提升為保險顧問。

層次三：以保險為志業的從業人員

例如，有一種保險從業人員，將保險業務當成是做善事，不再去計較收入的多寡，而是以利於幫助客戶的出發點為依歸。將保險的專業技能昇華為助人的知識與工具，代表著不以從事保險為業，而是以從事保險為榮。

一個具有高能量的領導者，能夠讓自己的心理與關係維持在最佳狀態，以營造出能量滿滿的組織，進而為提升企業整體的動能與價值。

以上述保險業為例，一位具有高能量場的通訊處經理，其所帶領的團隊，通常不會受到業績壓力所侷限，反而是在正確且健康的業務拓展觀念與思維的影響下，在不知不覺之中，創造出良好的客戶口碑與卓越績效，兩者相輔相成，應驗了「我為人人後，人人自然為我」的簡單因果程式。

新世代的領導者應先建構出個人能量場，發揮個人的正向影響力，進而建構出組織能量場，讓組織成員透過高頻共振的互動方式，提升組織整體戰力，以因應時代快速變遷下的種種挑戰。

