行政治理／環境部長彭啓明 環境保護 絕不退讓

環境部長彭啓明上任後，不僅加入推動因應氣候變遷政策，對於環境保護議題，更是堅定立場不退讓。以7月丹娜絲颱風襲台、光電板環境議題為例，他多次南下督軍，對違規業者祭出重罰，「對於環境保護，我立場很清楚。」

走訪災區 督促業者清運

彭啓明擔任環境部長以來，給人溫暖和煦的印象，總能清晰說明政策，與環境保護各個利害關係人的溝通也相當順暢，受到外界肯定，不過面對近期南部風災衍生的太陽光電板環境問題，他難得收起溫和笑臉，嚴格執法，就是因為他對於環保議題，該堅持的價值都不會退讓。

回顧丹娜絲颱風，是氣象史上首個從嘉義登陸的颱風，不僅帶來嚴重的民生災損，同時也造成嘉南地區光電案場之光電板毀損，大量的破碎光電板在滯洪池上漂，畫面怵目驚心，不只是讓人擔心這些破損光電板對水質的影響、如何迅速的清運大量的事業廢棄物，成為棘手難題。

彭啓明在風災後低調下鄉五次，輕裝深入災區了解現場情況，因為環境部是去化單位，也就是要督促業者有效的回收或清運。他說，第一時間遇到的難題，就是風災過後道路仍是倒塌的電線桿與路樹，人車無法進到現場作業，這也導致業者清運困難，但他仍堅持「這些都是事業廢棄物，不能丟在路邊等政府來收」。

五次南下、親自走訪受損嚴重的光電案場，他也深刻感受到業主積極或不積極處理的差別。他坦言，其中有三個光電案場，主要為泰商出資經營，現場只有委外廠商在清理現場，完全沒有負責人提出積極的清運計畫，這也讓他7月23日時在現場就直接動怒，要求在必須要在8月1日前清運完畢，「不早日清除回復原狀，就不用有未來」。

彭啓明說，行政院長卓榮泰了解到這情況後，7月25日再度南下視察時也前往這幾個滯洪池了解光電板清除情形，雖然泰籍業者在現場求情，希望能多寬限一個月的清理時間，「但我就是拒絕他，別人可以、為什麼你不行，而且這個立場我踩得很清楚」。

嚴謹管理 強化抗災能力

彭啓明強調，業者在清運整理這些破損太陽光電板時，如果只是撈上岸隨意堆置，還是會認定成為未妥善處理事業廢棄物、照樣重罰300萬元，「有些人覺得我態度太硬、不近人情，但我覺得對環境這件事情，我這是對的」。

未來面對一定規模以上的大型光電案場，彭啓明指出，未來會與經濟部能源署展開總體檢，初步規劃涵蓋四大面向，包括光電案場的管理問題，期望案場要有更嚴謹的管理；抗災的風險能力，嘉南地區首次遇到如此強大的颱風，必須重新評估光電案場的抗災能力；這次風災也凸顯光電業者普遍缺乏應變能力，未來這部分也會要求強化；要求業者提出明確的清除計畫，確保未來廢棄光電板的處理流程合法合規。