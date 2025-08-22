行政治理／環境部長彭啓明 環境保護 絕不退讓

經濟日報／ 邱琮皓
環境部長彭啟明強調，環境保護立場很清楚。 記者葉信菉／攝影
環境部長彭啟明強調，環境保護立場很清楚。 記者葉信菉／攝影

環境部長彭啓明上任後，不僅加入推動因應氣候變遷政策，對於環境保護議題，更是堅定立場不退讓。以7月丹娜絲颱風襲台、光電板環境議題為例，他多次南下督軍，對違規業者祭出重罰，「對於環境保護，我立場很清楚。」

走訪災區 督促業者清運

彭啓明擔任環境部長以來，給人溫暖和煦的印象，總能清晰說明政策，與環境保護各個利害關係人的溝通也相當順暢，受到外界肯定，不過面對近期南部風災衍生的太陽光電板環境問題，他難得收起溫和笑臉，嚴格執法，就是因為他對於環保議題，該堅持的價值都不會退讓。

回顧丹娜絲颱風，是氣象史上首個從嘉義登陸的颱風，不僅帶來嚴重的民生災損，同時也造成嘉南地區光電案場之光電板毀損，大量的破碎光電板在滯洪池上漂，畫面怵目驚心，不只是讓人擔心這些破損光電板對水質的影響、如何迅速的清運大量的事業廢棄物，成為棘手難題。

彭啓明在風災後低調下鄉五次，輕裝深入災區了解現場情況，因為環境部是去化單位，也就是要督促業者有效的回收或清運。他說，第一時間遇到的難題，就是風災過後道路仍是倒塌的電線桿與路樹，人車無法進到現場作業，這也導致業者清運困難，但他仍堅持「這些都是事業廢棄物，不能丟在路邊等政府來收」。

五次南下、親自走訪受損嚴重的光電案場，他也深刻感受到業主積極或不積極處理的差別。他坦言，其中有三個光電案場，主要為泰商出資經營，現場只有委外廠商在清理現場，完全沒有負責人提出積極的清運計畫，這也讓他7月23日時在現場就直接動怒，要求在必須要在8月1日前清運完畢，「不早日清除回復原狀，就不用有未來」。

彭啓明說，行政院長卓榮泰了解到這情況後，7月25日再度南下視察時也前往這幾個滯洪池了解光電板清除情形，雖然泰籍業者在現場求情，希望能多寬限一個月的清理時間，「但我就是拒絕他，別人可以、為什麼你不行，而且這個立場我踩得很清楚」。

嚴謹管理 強化抗災能力

彭啓明強調，業者在清運整理這些破損太陽光電板時，如果只是撈上岸隨意堆置，還是會認定成為未妥善處理事業廢棄物、照樣重罰300萬元，「有些人覺得我態度太硬、不近人情，但我覺得對環境這件事情，我這是對的」。

未來面對一定規模以上的大型光電案場，彭啓明指出，未來會與經濟部能源署展開總體檢，初步規劃涵蓋四大面向，包括光電案場的管理問題，期望案場要有更嚴謹的管理；抗災的風險能力，嘉南地區首次遇到如此強大的颱風，必須重新評估光電案場的抗災能力；這次風災也凸顯光電業者普遍缺乏應變能力，未來這部分也會要求強化；要求業者提出明確的清除計畫，確保未來廢棄光電板的處理流程合法合規。

颱風 廢棄物 太陽光電

延伸閱讀

丹娜斯颱重創光電板 業者清除拖延 環境部重罰900萬元

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

相關新聞

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

人形機器人產業前景看好，台灣供應鏈積極布局，科技大老也紛紛點出人形機器人當前挑戰，包括AI大腦發展快過硬體零件，但客戶仍...

上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控昨 （21）日宣布，與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。依據協議內...

中市不動產公會 根園建設董事長謝麟兒掌舵

台中市不動產開發公會昨（21）日改選，原任理事長林正雄交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任。謝麟兒表示，政府金融限縮造成房市...

華航揪西南 拓展北美航網

華航昨（21）日宣布與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票正...

大江生醫母集團三策略擴版圖

國內外銷保健品大廠大江生醫昨（21）日表示，近日已啟動「大江生醫2.0」，持續透過客戶信任、精準智造和尖端研發等三大策略...

和康轉型邁向品牌大廠 相關營收占比衝80% 大江生醫轉投資

大江集團轉投資和康生技近年來布局膠原蛋白醫材有成，和康生技總經理陳敬亭昨（21）日表示，正全力將公司由代工製造轉型為品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。