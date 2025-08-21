允能雲林離岸風場：正式邁入商業運轉 640 MW、80座風機全數併網發電

允能風電21日宣布雲林離岸風場正式全面進入商業運轉。風場總裝置容量640 MW，80 座風機全數併網發電，順利成功取得所有電業執照，同時亦全面符合所有法規要求，以及履行融資協議下的所有合約義務。此項成就為重要里程碑，代表台灣最大離岸風場之一正式邁入運維（O&M）階段。

允能係由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立。雲林離岸風場從開發到建置由天豐新能源主導，並獲得各合作夥伴全力支持，於今年一月達成風機全數併網運轉。風場正式商轉之後，將由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續擔綱多元面向的商務管理服務，以確保風場最佳營運品質。風場每年可為超過 60 萬戶台灣家庭供應綠色能源，年發電量達 24 億度（2,400 GWh），不僅可滿足雲林縣九成的非工業用電需求，每年更可減少約 120 萬公噸的二氧化碳排放量。

允能董事長顧賢鉉表示，雲林離岸風場於 2018 年取得併網容量，到正式進入商業運轉，過程中樹立與在地產業合作和專案融貸的新典範，更將環境保護和社區營造視為己任。我們要特別感謝專案團隊、股東、融資銀行、承包商的群策群力，以及台灣政府的全力支持，這座里程碑風場也將持續矢志，在未來 30 年達到最佳營運與效能的決心與承諾。

雲林離岸風場落於台灣海峽，距台灣西部海岸 8 至 17 公里，水深介於 7 至 35 公尺。風場總面積達 82 平方公里，共設 80 座風機，發電電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據兩份 20 年期購售電合約，供電給台灣電力公司。本專案獲 2019 年成立的聯貸團強力支持，成員包括台灣本地銀行及國際銀行與出口信貸機構。