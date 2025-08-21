快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

允能雲林離岸風場：正式邁入商業運轉 640 MW、80座風機全數併網發電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
允能風電宣布，640MW、80座風機雲林離岸風場正式全面進入商業運轉。允能／提供
允能風電宣布，640MW、80座風機雲林離岸風場正式全面進入商業運轉。允能／提供

允能風電21日宣布雲林離岸風場正式全面進入商業運轉。風場總裝置容量640 MW，80 座風機全數併網發電，順利成功取得所有電業執照，同時亦全面符合所有法規要求，以及履行融資協議下的所有合約義務。此項成就為重要里程碑，代表台灣最大離岸風場之一正式邁入運維（O&M）階段。

允能係由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立。雲林離岸風場從開發到建置由天豐新能源主導，並獲得各合作夥伴全力支持，於今年一月達成風機全數併網運轉。風場正式商轉之後，將由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續擔綱多元面向的商務管理服務，以確保風場最佳營運品質。風場每年可為超過 60 萬戶台灣家庭供應綠色能源，年發電量達 24 億度（2,400 GWh），不僅可滿足雲林縣九成的非工業用電需求，每年更可減少約 120 萬公噸的二氧化碳排放量。

允能董事長顧賢鉉表示，雲林離岸風場於 2018 年取得併網容量，到正式進入商業運轉，過程中樹立與在地產業合作和專案融貸的新典範，更將環境保護和社區營造視為己任。我們要特別感謝專案團隊、股東、融資銀行、承包商的群策群力，以及台灣政府的全力支持，這座里程碑風場也將持續矢志，在未來 30 年達到最佳營運與效能的決心與承諾。

雲林離岸風場落於台灣海峽，距台灣西部海岸  8 至 17 公里，水深介於 7 至 35 公尺。風場總面積達 82 平方公里，共設 80 座風機，發電電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據兩份 20 年期購售電合約，供電給台灣電力公司。本專案獲 2019 年成立的聯貸團強力支持，成員包括台灣本地銀行及國際銀行與出口信貸機構。

董事長

延伸閱讀

允能雲林離岸風場正式商轉 年發電量達24億度

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

相關新聞

爛尾樓頻傳！內政部下周預告三面向修法 強化預售屋保障

近期嘉義、桃園及台中等地接連發生預售屋建案停工事件，引發購屋民眾權益受損疑慮。內政部地政司司長林家正21日表示，已即時督...

允能雲林離岸風場：正式邁入商業運轉 640 MW、80座風機全數併網發電

允能風電21日宣布雲林離岸風場正式全面進入商業運轉。風場總裝置容量640 MW，80 座風機全數併網發電，順利成功取得所...

鑲揚、福裕斥資43億元捷運聯開案動土 迎台積電高雄五座廠2027年完工

台積電（2330）高雄五座廠2027年完工，周邊發展逐步展開，高雄R20後勁站捷運聯開案21日動土，由鑲揚國際與福裕（4...

買房斷頭潮、房仲倒閉潮都來了？ 內政部拿出數據一次澄清

近期傳出預售屋出現解約潮，內政部地政司21日對此澄清，近期雖因央行信用管制及國際經貿環境影響，預售屋市場確實有解約案件增...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 位列前十大股東

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日榮獲國際雙重肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 入選富比士最佳中小企業

泓德能源近日獲國際雙重肯定，不僅入選〈富比士〉2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；也獲全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。