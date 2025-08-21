大江：加速全球輕資產布局 縮短供應鏈時程

快訊

中央社／ 台北21日電

大江生醫董事長林詠翔宣布啟動「大江生醫2.0」策略，將持續建立橫跨亞洲、美洲與歐洲的國際布局，加速全球輕資產策略，未來將透過至少6座輕資產製造基地與10個跨國公司據點，建立全球製造與服務體系，有助縮短供應鏈時程，深化與品牌客戶合作關係。

林詠翔今天在媒體交流會表示，大江自2020年後在北美與亞太市場營收占比持續快速成長。2020年中國市場營收占比高達73%，至今年第2季已降至24%；相對美國市場則從8%提升至30%、亞太市場從15%提升至32%、歐洲市場也從4%穩定成長至14%。整體來看，大江生醫已從華人市場轉型為以美國與亞太為核心、歐洲同步推進的全球性企業。

面對匯率波動與地緣政經變化，他表示，大江將加速推動「輕資產」布局，強化美國與印度在地製造能力，並評估歐洲投資，強化全球研製供應鏈整合能力，提升跨國客戶產品開發效率，加速拓展歐美與亞太高成長市場，也將導入液態包、粉包、膠囊等高附加價值劑型，搶攻全球消費者多元的健康管理需求。

財務方面，大江生醫今年上半年營收為新台幣33.83億元，年減3.04%；歸屬於母公司業主淨利為3.74億元，年減5.9%，每股純益（EPS）為3.39元。今年前7月營收為39.68億元，年減3.46%。

林詠翔表示，隨著品牌國際化、全球研發與製造布局逐步到位後，營收結構將更具彈性，成長動能也將更多元，中長期營運可望穩健向上。

營收 大江生醫

