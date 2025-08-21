正隆捐600萬馳援重大事故 侯友宜「好日子大平台」致贈感謝狀

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新北市長侯友宜(左)將感謝狀授予鄭隆董事長鄭人銘(中)，並與愛心大使白嘉莉合影。正隆／提供
新北市長侯友宜(左)將感謝狀授予鄭隆董事長鄭人銘(中)，並與愛心大使白嘉莉合影。正隆／提供

新北市政府21日舉辦「好日子愛心大平台6週年感恩會」，市長侯友宜特別感謝在地企業正隆（1904）公司，在5月三峽重大車禍發生後，第一時間捐款共新台幣600萬元，協助罹難者喪葬處理及傷患醫療補助，由正隆董事長鄭人銘代表受贈感謝狀。

5月19日三峽發生重大車禍，造成多位民眾不幸罹難、數人受傷。正隆除透過正隆關懷兒童基金會捐助200萬元、鄭火田慈善金會捐助100萬元外，集團顧問鄭政隆亦捐出300萬元，協助罹難者家庭渡過難關，並提供傷者醫療與復健支持。

正隆長期透過兩大基金會推動兒少獎助學金及鄰里急難救助專案，在地方最需要的時刻挺身而出。包括於今年7月新北市新店區2名消防員在救援任務中不幸殉職、1名義消重傷，正隆公司與鄭火田慈善基金會立即捐助200萬元慰助家屬與傷者，表達對救援人員的敬意；以及2024年花蓮403強震後，集團亦捐助2,000萬元協助災後重建。

鄭人銘表示，「企業的成就從來不是單一的，而是與大環境共生共榮的成果。在社會面臨挑戰時，企業有責任站出來，帶來更多希望與力量。」他並感謝新北市政府建構的「好日子愛心大平台」，讓社會資源能被有效集結，點亮「善循環的希望之光」。

侯友宜則表示，好日子愛心大平台自2019年成立以來已幫助超過5,737萬人次，他強調，未來將持續深化與企業的合作，讓公益行動與企業永續發展目標結合，讓愛心資源能發揮最大效益。

