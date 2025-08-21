允能雲林離岸風場正式商轉 年發電量達24億度

允能今天表示，雲林離岸風場正式全面進入商業運轉，裝置容量640MW，80座風機全數併網發電，每年可為超過60萬戶台灣家庭供應綠色能源，年發電量達24億度，每年可減少約120萬公噸的二氧化碳排放量。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立。

允能風力發電股份有限公司今天透過新聞稿表示，雲林離岸風場正式全面進入商業運轉，風場總裝置容量達640MW，80座風機全數併網發電，順利成功取得所有電業執照，同時亦全面符合所有法規要求，以及履行融資協議下的所有合約義務。

允能表示，雲林離岸風場從開發到建置由天豐新能源主導，並獲得各合作夥伴全力支持，於今年1月達成風機全數併網運轉。風場正式商轉之後，將由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續擔綱多元面向的商務管理服務，以確保風場最佳營運品質。

風場每年可為超過60萬戶台灣家庭供應綠色能源，年發電量達24億度（2400 GWh），不僅可滿足雲林縣9成的非工業用電需求，每年更可減少約120萬公噸的二氧化碳排放量。

允能董事長顧賢鉉表示，雲林離岸風場於2018年取得併網容量，到正式進入商業運轉，過程中樹立與在地產業合作和專案融貸的新典範，更將環境保護和社區營造視為己任。他特別感謝專案團隊、股東、融資銀行、承包商的群策群力，以及台灣政府的全力支持。

雲林離岸風場落於台灣海峽，距台灣西部海岸8至17公里，水深介於7至35公尺。風場總面積達82平方公里，共設80座風機，發電電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據2份20年期購售電合約，供電給台灣電力公司。