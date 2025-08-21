旭源：銷美比重低關稅衝擊小 匯率影響才大

快訊

中央社／ 台北21日電

塑膠印刷標籤供應商旭源總經理莊雅萍今天表示，對等關稅的影響不大，主因巴西廠以中南美市場為主、印尼廠負責東南亞市場，不受美國關稅影響，台灣廠出口不高，以套標設備出口為主，但僅占營收不到5%；影響最大的還是匯率。

旭源包裝科技今天舉行法人說明會，莊雅萍指出，銷美產品比重低，有些套標設備以模組型態銷售，終端產品的影響很小。

旭源統計，第1季基本每股盈餘0.05元，上半年每股虧0.55元，第2季主要還是受匯損影響。

旭源財務長楊素鍰說明，產品以塑膠印刷標籤為主，包括套標設備、收縮印刷、彩藝印刷一條龍服務，塑膠標籤採用套標方式可用於飲料保特瓶、飲料金屬罐，便利超商冰櫃陳列的飲料上的塑膠印刷標籤，絕大多數都是旭源產品。

莊雅萍強調，飲料金屬罐以往採轉熱印刷，須囤積大量的易開罐，倉庫負擔較重，但採印刷塑膠標籤，用套標的方式固定在易開罐上，效果與以往的轉熱印刷幾乎差不多，卻不必在倉庫大量囤積易開罐，現已廣為客戶採用。

她說，塑膠印刷標籤以往客戶多在食品業，後來跨入醫療產品如酒精棉片包裝的塑膠標籤，沐浴乳及洗髮精等日常生活產品應用，再進入半導體產業使用的靜電袋應用。公司指出，目前半導體產業客戶占比有限，主要業務仍以食品及消費品為主，對半導體領域持續參與產業展覽以拓展新客戶。

另外，印尼塑膠印刷標籤市場很像12年前台灣，雖有大客戶，但有更多中小型客戶，甚至還有家庭代工，需求也各不相同。旭源針對客戶需求，提供各種不同的塑膠印刷套標設備。

