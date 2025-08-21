台中市不動產開發公會改選 謝麟兒接任理事長提三大建言

台中市不動產開發公會21日完成理監事改選，原任理事長林正雄正式交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任第十七屆理事長。謝麟兒表示，政府金融限縮，造成房市急凍，買賣糾紛不斷，未來公會將站在消費者立場，提供各項協助，讓市場早日恢復正常秩序。

謝麟兒也對政府提出三大建言：首先是113年9月19日前簽約的預售屋客戶應不溯及既往，要排除在第七波信用管制內；延長土地取得後18個月內開工的時程限制；同時檢討「高價住宅」門檻，台中認定標準由原定4,000萬元，調整至總價5,000萬元以上。

台中市不動產開發公會21日召開第十七屆第一次會員代表大會，除了選出謝麟兒接任理事長之外，監事會召集人則由栩安開發創辦人張正岳接任。

公會新一屆人事底定後，謝麟兒也宣布，將以「沉穩蓄力、創新轉機」為會務推動的主軸，面對市場紛擾，企業更要沉穩蓄力，勇於創新才能創造轉機。台中市不動產開發公會現有777家會員公司、會員代表2,361人。

去年9月央行祭出第七波信用管制措施以來，房地產市場陷入急凍，加上美國關稅新政與新台幣匯率急升衝擊，台中房市每月成交量(不含店面)，也由去年7月高峰的2,773筆，到今年6月只剩430件，縮減幅度達84.5%。

而據公會統計，今年前七月全市累計推案金額2,903.7億元，與去年同期的3,334億元比較，縮減幅度達12.9%；累計推案戶數為1萬2,904戶，與去年同期1萬4,241戶比較，衰退約9%。整體市場呈現「量縮價穩」的格局。

展望台中房市，謝麟兒認為前景依舊光明燦爛。他指出，包括中部科學園區、台中工業區及精密機械園區，為台中帶來人口紅利；另外，台中持續朝國際城市發展，不僅商辦大樓林立，還有大型百貨商場陸續進駐，為經濟帶來活絡的氛圍。

不過，面對政府重手打房，謝麟兒強調：「政府不該錯殺無辜！」目前市場上包括剛需、新青安及急切換屋族，都被政府打成投資客，結果借貸無門，成家夢碎，這是大家所不願看到的。

針對近期有許多因貸款無法核貸，或因市場不如預期等因素造成的解約潮，謝麟兒建議應儘速建立消費者保護機制與業者風險應變措施。113年9月19日前簽約的預售屋客戶，也應不溯及既往，要排除在第七波信用管理內。

同時，推動預售契約範本制度與消費者風險告知書，以降低買賣糾紛。另外，設置內部調解平台，快速處理糾紛案例；銷售時也應加強宣導目前的貸款限制，協助會員判斷風險與應對流程。

謝麟兒也建議政府，延長土地取得後18個月開發時程限制。事實上，在市況轉折、行政審查程序繁瑣下，18個月內開發限制，對起造人形成沉重壓力。

謝麟兒認為，在市場需求減緩的狀況下，產品需要更細緻的評估及規劃，才有利於提供消費者更精良的產品選擇。公會強烈建議主管機關將時限延至為24至30個月，可視區域與建案規模做彈性調整。

另外，推動土地開發計畫備查制度，讓業者說明延遲原因與規劃方向，避免囤地誤解；同時協助建立土地資源分配與開發透明制度，兼顧建設與市場節奏。

至於各界關注的「高價住宅」門檻問題，謝麟兒指出，目前台中市實際房價與高價住宅貸款成數標準嚴重脫節，4,000萬門檻導致大量中高坪數自用住宅遭限貸。

謝麟兒建議央行應檢討高價住宅門檻，將台中認定標準，由原規定的4,000萬元，調整至總價5,000萬元以上。同時配套導入財力審核機制，讓實際具還款能力者取得正常貸款。

謝麟兒指出，目前國內房地產市場正面臨建商資金斷鏈與建案銷售停滯的雙重壓力，各地陸續傳出建商倒閉、購屋人借貸無門及違約等糾紛，如果政府政策持續高壓調控而遲不調整，勢必將引爆中小型建商連鎖倒閉危機、民怨四起，進一步衝擊房市根基，甚至動搖金融體系穩定。

他認為，為防範系統性風險擴散，政府應儘速檢討現行調控措施，適度鬆綁僵化政策，及時挽回市場信心，才能阻止惡性循環持續擴大。