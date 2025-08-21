快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

房市管制影響買氣 建商：剛性需求支撐都更案

中央社／ 台北21日電

都更為經營主軸的聖得福建設執行長洪正雄談到近期房市，認為去年9月央行祭出第7波房市管制措施後，現在以個案表現為主，換房的人確實變少，主要是剛性需求，多數是換屋族或老一輩要給下一代置產。

看好北士科發展及捷運北環段開工，台北市士林區正加速轉型升級，聖得福建設主導興建的住宅新案今天宣告銷售案場啟動，可售總銷金額逾新台幣30億元；洪正雄表示，看好國際AI大廠輝達距離士林區車程僅5分鐘，具外溢效應，客戶以二代置產及周邊科技業、金融業為主。

對於政府打炒房政策，洪正雄說，近期房市買氣確實較差，換房的人變少，但有剛性需求的購屋者仍會出手，所以會以不追求高價，而是順銷為經營策略。

至於限貸令是否影響都更意願，他說，有些房屋為海砂屋或過於老舊，必須改建，這些因素都提高地主都更意願。而融資也未遇到困難，因都更的融資條件有稍微「寬鬆一點」，未受阻礙。

洪正雄指出，聖得福建設專攻都更而不做危老，是因危老基地較小，成本較高，造價也會增加近一倍；目前聖得福建設在台北市土地庫存有3萬多坪，以內湖捷運沿線為主，總銷約新台幣800億元。

都更 福建 新台幣

延伸閱讀

陽光行動回響／2場意外奪14命！建商揭斷崖式缺工：防護機制恐瀕崩潰

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

爛尾樓頻傳！內政部下周預告三面向修法 強化預售屋保障

近期嘉義、桃園及台中等地接連發生預售屋建案停工事件，引發購屋民眾權益受損疑慮。內政部地政司司長林家正21日表示，已即時督...

鑲揚、福裕斥資43億元捷運聯開案動土 迎台積電高雄五座廠2027年完工

台積電（2330）高雄五座廠2027年完工，周邊發展逐步展開，高雄R20後勁站捷運聯開案21日動土，由鑲揚國際與福裕（4...

買房斷頭潮、房仲倒閉潮都來了？ 內政部拿出數據一次澄清

近期傳出預售屋出現解約潮，內政部地政司21日對此澄清，近期雖因央行信用管制及國際經貿環境影響，預售屋市場確實有解約案件增...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 位列前十大股東

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日榮獲國際雙重肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 入選富比士最佳中小企業

泓德能源近日獲國際雙重肯定，不僅入選〈富比士〉2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；也獲全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。