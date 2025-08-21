房市管制影響買氣 建商：剛性需求支撐都更案

以都更為經營主軸的聖得福建設執行長洪正雄談到近期房市，認為去年9月央行祭出第7波房市管制措施後，現在以個案表現為主，換房的人確實變少，主要是剛性需求，多數是換屋族或老一輩要給下一代置產。

看好北士科發展及捷運北環段開工，台北市士林區正加速轉型升級，聖得福建設主導興建的住宅新案今天宣告銷售案場啟動，可售總銷金額逾新台幣30億元；洪正雄表示，看好國際AI大廠輝達距離士林區車程僅5分鐘，具外溢效應，客戶以二代置產及周邊科技業、金融業為主。

對於政府打炒房政策，洪正雄說，近期房市買氣確實較差，換房的人變少，但有剛性需求的購屋者仍會出手，所以會以不追求高價，而是順銷為經營策略。

至於限貸令是否影響都更意願，他說，有些房屋為海砂屋或過於老舊，必須改建，這些因素都提高地主都更意願。而融資也未遇到困難，因都更的融資條件有稍微「寬鬆一點」，未受阻礙。

洪正雄指出，聖得福建設專攻都更而不做危老，是因危老基地較小，成本較高，造價也會增加近一倍；目前聖得福建設在台北市土地庫存有3萬多坪，以內湖捷運沿線為主，總銷約新台幣800億元。