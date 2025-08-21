快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

爛尾樓頻傳！內政部下周預告三面向修法 強化預售屋保障

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
履約擔保機制修正重點。內政部／提供
履約擔保機制修正重點。內政部／提供

近期嘉義、桃園及台中等地接連發生預售屋建案停工事件，引發購屋民眾權益受損疑慮。內政部地政司司長林家正21日表示，已即時督請地方政府介入協助，並要求信託銀行暫停動支相關價金，以避免買方損失，為強化保障，將於下周預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項修正草案」，預告期滿後送行政院消保處審議。

林家正指出，預售屋買賣履約期間長，若建商在工程期間出現財務問題或延宕，民眾往往首當其衝。現行契約中雖設有五種履約擔保機制，但目前多數建案僅採「不動產開發信託」及「價金信託」，約占52%。因此，本次修正將聚焦於這兩大類型，進一步加強保護。

修正重點包含三項，第一，買方繳交的價金必須專款專用於興建工程，避免在工程尚未動工或初期即被用罄；第二，契約需載明受託銀行專戶名稱與帳號，讓買方能直接將款項匯入專戶，防止建商私自挪用；第三，建商簽約時必須提供「信託權益說明書」，讓買方清楚了解履約保障內容並評估相關風險。

內政部進一步表示，為了讓消費者在簽約前有更完整資訊，後續將會同不動產公會及消保團體編製《預售屋購屋手冊》，協助民眾了解契約條款、貸款負擔、擔保制度等風險與限制，未來也會持續追蹤市場交易狀況，並與產官學界討論精進制度，確保購屋消費者的權益。

消費 建商 預售屋

延伸閱讀

桃園「龜吉拉」不保？憲光二村2期工程今上網招標

未依通報時限下架涉詐廣告 數發部三罰Meta處250萬罰鍰限期改正

新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

爛尾樓頻傳！內政部下周預告三面向修法 強化預售屋保障

近期嘉義、桃園及台中等地接連發生預售屋建案停工事件，引發購屋民眾權益受損疑慮。內政部地政司司長林家正21日表示，已即時督...

鑲揚、福裕斥資43億元捷運聯開案動土 迎台積電高雄五座廠2027年完工

台積電（2330）高雄五座廠2027年完工，周邊發展逐步展開，高雄R20後勁站捷運聯開案21日動土，由鑲揚國際與福裕（4...

買房斷頭潮、房仲倒閉潮都來了？ 內政部拿出數據一次澄清

近期傳出預售屋出現解約潮，內政部地政司21日對此澄清，近期雖因央行信用管制及國際經貿環境影響，預售屋市場確實有解約案件增...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 位列前十大股東

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日榮獲國際雙重肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 入選富比士最佳中小企業

泓德能源近日獲國際雙重肯定，不僅入選〈富比士〉2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；也獲全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。