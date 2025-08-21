爛尾樓頻傳！內政部下周預告三面向修法 強化預售屋保障

近期嘉義、桃園及台中等地接連發生預售屋建案停工事件，引發購屋民眾權益受損疑慮。內政部地政司司長林家正21日表示，已即時督請地方政府介入協助，並要求信託銀行暫停動支相關價金，以避免買方損失，為強化保障，將於下周預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項修正草案」，預告期滿後送行政院消保處審議。

林家正指出，預售屋買賣履約期間長，若建商在工程期間出現財務問題或延宕，民眾往往首當其衝。現行契約中雖設有五種履約擔保機制，但目前多數建案僅採「不動產開發信託」及「價金信託」，約占52%。因此，本次修正將聚焦於這兩大類型，進一步加強保護。

修正重點包含三項，第一，買方繳交的價金必須專款專用於興建工程，避免在工程尚未動工或初期即被用罄；第二，契約需載明受託銀行專戶名稱與帳號，讓買方能直接將款項匯入專戶，防止建商私自挪用；第三，建商簽約時必須提供「信託權益說明書」，讓買方清楚了解履約保障內容並評估相關風險。

內政部進一步表示，為了讓消費者在簽約前有更完整資訊，後續將會同不動產公會及消保團體編製《預售屋購屋手冊》，協助民眾了解契約條款、貸款負擔、擔保制度等風險與限制，未來也會持續追蹤市場交易狀況，並與產官學界討論精進制度，確保購屋消費者的權益。