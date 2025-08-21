鑲揚、福裕斥資43億元捷運聯開案動土 迎台積電高雄五座廠2027年完工

台積電（2330）高雄五座廠2027年完工，周邊發展逐步展開，高雄R20後勁站捷運聯開案21日動土，由鑲揚國際與福裕（4513）合作，將總投資43億元，打造台積電先進製程科技聚落。

高雄市副市長林欽榮21日強調，「台積電高雄五座先進製程晶圓廠2027年完工」，將對周邊都市發展帶來貢獻。

林欽榮表示，高雄近年積極招商，除向半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業招手，也積極推動土地開發案，提供捷運站周邊便捷的產業辦公及居住空間，繼捷運橘線O4動土後，21日R20聯開案的動土，將使高雄捷運天際線再添新地標。

捷運R20聯開案鄰近台積電高雄廠，配合台積電今年4月舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄廠將興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，完工後，將成為全球最大晶圓先進製造服務聚落，因此市府規劃推出R20後勁站聯開案，以回應產業聚落發展所帶來的人口與住宅需求。

福裕董事長、清景麟集團創辦人林聰麟指出，本案總銷坪數約2萬坪，總銷金額估計100億元，最快明年329檔期正式開賣。

林聰麟說：「本案屬於捷運聯開案，土地來源與貸款條件較一般建地具優勢，加上地段緊鄰捷運、公園與台積電效應，具備高度吸引力。」

上市建商主管表示，因台積電產業利多，周邊買氣噴發，不少新案都在預售階段就完銷，房價也出現飆漲，屋齡5年內大樓成交價約33~38萬元，10年左右單價約30~33萬元，不過近期因限貸影響，買家出現觀望連帶出價也相對保守，買賣雙方在價格持續出現拉鋸。