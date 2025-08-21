談無糖飲料調降 羅智先：還稅於民是簡單算數

快訊

中央社／ 台北21日電

統一企業董事長羅智先表示，今年7月底開幕的商場DREAM PLAZA初期反應良好，讓集團更清楚後續優化方向；另外，因應政府無糖飲品免徵貨物稅，統一即日起調降符合條件的無糖飲料出廠價，他強調此舉是「還稅於民」，「是簡單的算數，不複雜」。

羅智先今天出席「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會，會後受訪被問到DREAM PLAZA商場開幕後表現，以及是否有百貨擴點計畫。

他說，目前消費者的反應給予集團很大的鼓勵，讓集團知道接下來如何優化商場營運。外界好奇DREAM PLAZA開出全台最大星巴克，是否為商場營收最高的品牌，他僅表示，每個櫃位都有特色，將不同業態直接做比較並不公平。

對於未來百貨拓點目標，他表示，現階段不急著拓點，因DREAM PLAZA對統一集團屬於新嘗試，希望持續探索新機會，每一個拓點機會都會審慎評估，對集團來說擴點和進步是「天職」。

此外，統一企業20日宣布，響應包裝無糖飲品免徵貨物稅規定，即日起將針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項茶裏王無糖茶系列，每瓶調降出廠價新台幣1元；羅智先說，只是將政府徵收的貨物稅還稅於民，「是很簡單的算術」。

至於有民眾認為1元可能過於無感，他說，這是依照政府政策執行，如果覺得不夠，「可能要去跟政府反映」。

