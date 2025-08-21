買房斷頭潮、房仲倒閉潮都來了？ 內政部拿出數據一次澄清

近期傳出預售屋出現解約潮，內政部地政司21日對此澄清，近期雖因央行信用管制及國際經貿環境影響，預售屋市場確實有解約案件增加，但比例僅占總交易件數的1.1%，並未出現所謂「解約潮」，且不動產仲介業者家數仍持續增加，也沒有「倒閉潮」情形。

內政部統計數據顯示，2021年7月至2025年6月之間，全國預售屋買賣案件約40萬件，其中解約案件4,418件，占比僅1.1%。地政司司長林家正指出，雖然自去年9月央行推動信用管制後，平均每月解約件數由144件升至240件，但比例仍有限，不如外界渲染的「全面解約潮」。

林家正分析，預售屋解約時沒有強制規定填寫原因，但部分買方填寫原因除了資金不足，也包含換戶、加購車位或因工作地變更等因素，不全與信用管制直接相關，後續是否能強制買方填寫以利資料蒐集，會再持續研議。

而觀察解約買受人共4,129人中，林家正說，購買兩戶以上的有1,585人，占38%；而僅購買一戶者中，也有28%名下已有其他房屋，顯示不少是投資客或多屋族。

至於外界關注銀行貸款遭拒問題，林家正指出，金管會已要求各銀行應優先提供「首購」、「自住」及「已承諾」貸款，不得隨意拒貸，並設置單一申訴窗口，處理相關爭議。內政部提醒，若民眾在履約或交屋上發生糾紛，可透過地方政府消保或地政單位提出申訴，保障權益。

另外，房仲業也傳出倒閉潮，林家正也澄清，地政司統計顯示，2021年至2024年間因交易熱絡，經紀業家數每年平均淨增515家；2025年上半年雖然交易降溫，仍有新開業371家、歇業305家，總數淨增66家，累計達9,293家，僅成長速度放緩，並未出現「倒閉潮」。

林家正補充，不動產仲介業對市場變化反應靈敏，後續將持續追蹤業者開業與退場情況，同時協助業者提升服務品質與經營韌性，降低糾紛風險，維護消費者權益。