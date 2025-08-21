快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

買房斷頭潮、房仲倒閉潮都來了？ 內政部拿出數據一次澄清

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地政司司長林家正在部務會議記者會後針對近期外傳房市情形進行澄清。胡順惠／攝影
地政司司長林家正在部務會議記者會後針對近期外傳房市情形進行澄清。胡順惠／攝影

近期傳出預售屋出現解約潮，內政部地政司21日對此澄清，近期雖因央行信用管制及國際經貿環境影響，預售屋市場確實有解約案件增加，但比例僅占總交易件數的1.1%，並未出現所謂「解約潮」，且不動產仲介業者家數仍持續增加，也沒有「倒閉潮」情形。

內政部統計數據顯示，2021年7月至2025年6月之間，全國預售屋買賣案件約40萬件，其中解約案件4,418件，占比僅1.1%。地政司司長林家正指出，雖然自去年9月央行推動信用管制後，平均每月解約件數由144件升至240件，但比例仍有限，不如外界渲染的「全面解約潮」。

林家正分析，預售屋解約時沒有強制規定填寫原因，但部分買方填寫原因除了資金不足，也包含換戶、加購車位或因工作地變更等因素，不全與信用管制直接相關，後續是否能強制買方填寫以利資料蒐集，會再持續研議。

而觀察解約買受人共4,129人中，林家正說，購買兩戶以上的有1,585人，占38%；而僅購買一戶者中，也有28%名下已有其他房屋，顯示不少是投資客或多屋族。

至於外界關注銀行貸款遭拒問題，林家正指出，金管會已要求各銀行應優先提供「首購」、「自住」及「已承諾」貸款，不得隨意拒貸，並設置單一申訴窗口，處理相關爭議。內政部提醒，若民眾在履約或交屋上發生糾紛，可透過地方政府消保或地政單位提出申訴，保障權益。

另外，房仲業也傳出倒閉潮，林家正也澄清，地政司統計顯示，2021年至2024年間因交易熱絡，經紀業家數每年平均淨增515家；2025年上半年雖然交易降溫，仍有新開業371家、歇業305家，總數淨增66家，累計達9,293家，僅成長速度放緩，並未出現「倒閉潮」。

林家正補充，不動產仲介業對市場變化反應靈敏，後續將持續追蹤業者開業與退場情況，同時協助業者提升服務品質與經營韌性，降低糾紛風險，維護消費者權益。

預售屋 內政部

