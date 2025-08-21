NCC調處TBC停播頻道案 中嘉：積極協調高層參加以解決問題

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣寬頻通訊（TBC）旗下南桃園等五家有線電視系統台停播中嘉集團旗下全球數位代理的Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等四個頻道並變更其他頻道，NCC呼籲雙方須顧及消費者權益，應積極參與溝通。但市場傳中嘉集團「沒空」安排後續調處時間，中嘉集團強調，因希望協調高階主管出面協商，表達協商誠意，正積極協調主管的時間。

TBC本月6日起停播四頻道，至今未復播，改播放其他頻道，NCC連續兩次裁處罰鍰累計275萬元。TBC強調，有意願持續協調。

中嘉表示，針對本次斷訊事件，中嘉已前往NCC調處二次。另外，中嘉和TBC的版權爭議自2018年以來皆依法規申請NCC調處，迄今已經累計15場的調處會議，仍未就授權費取得共識，雙方也已進入司法程序。

NCC 中嘉 有線電視

