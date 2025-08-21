華夏減量保價 期待印度反傾銷稅落實帶動需求反轉

PVC廠華夏今天舉行法說會，總經理胡吉宏表示，印度8月14日發布PVC反傾銷稅（ADD）終裁，按規定最慢90天內開始執行，華夏稅率22%，為各國主要廠商第2低，僅次於韓國韓華（Hanwha），有望受惠。

胡吉宏表示，印度是全球最大的PVC進口國，去年進口量大約280萬噸，雖然今年上半年進口量稍微衰退，仍是最大市場。

印度去年10月發布初裁，擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收ADD反傾銷稅，但因為諸多因素，遲遲未實行，惟8月14日印度已發布ADD終裁，按規定90天內開始執行，華夏對此有所期待。

此次印度ADD反傾銷稅，中國和美國稅率最高，中國業者約介於每噸122美元至177美元，美國業者從72美元到174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55至78美元，台灣業者稅率算是相對偏低，介於22美元至57美元，其中華夏的稅率是最低的22美元，僅次於韓國韓華，為各國主要廠商中第2低，有利華夏產品銷往印度。

華夏業務處長暨發言人吳建興表示，9月印度雨季結束進入傳統旺季，加上印度ADD反傾銷稅落實，有機會為華夏帶來需求反轉。

胡吉宏今天在法說會中表示，公司第2季經營狀況不理想，但第3季看到一些好轉跡象，除印度ADD上路，匯率方面，新台幣最近也出現回貶，有利華夏出口生意。

面對PVC市況不佳，華夏採取「減量保價」策略，今年上半年，華夏VCM/PVC銷量減少9000噸、至15.7萬噸；PVC製品銷量減少5000噸、至1.5萬噸，足足砍掉1/4。

華夏累計上半年營收51.2億元，年減14.3%；歸屬母公司淨損6.74億元，相較去年同期獲利6272萬元，由盈轉虧，每股稅後淨損1.16元。