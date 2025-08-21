大大慈善基金會捐新北市好日子愛心大平台100萬元 幫助弱勢民眾

大大數位慈善基金會21日宣布，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈100萬元至愛心大平台，並指定援助社會局「未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫」，以便協助因意外或罹患疾病，無力於社區中生活之個人能獲得妥適照顧，減少個人因疾病產生之貧困無依境況。新北市府及市長侯友宜則透過2025好日子愛心大平台感恩會致謝。新北市府舉辦感恩會以「圓個好緣 愛心綿延」為主題，基金會董事長戴永輝及榮譽董事長李大維均到場參與點亮象徵「善循環」的希望之光感恩儀式。

新北市社會局說明，對於遭受意外或罹患急性、重大疾病，如癌症、重大車禍災害等意外事件的失能弱勢民眾，部分因故尚無法取得身心障礙證明等法定福利身分，又無親友可協助負擔醫療及照顧費用，透過這個安置計畫的經費協助是類民眾，以維持其基本生活照顧權益。專案計畫經費即將用罄時，大大慈善基金會則補上及時雨，可協助25戶次的民眾受益。

大豐（6184）有線電視及台灣數位寬頻有線電視設立大大數位慈善基金會，2022年成立以來多方面支援需要關懷幫助的族群。今年3月完成「大大攜手讓愛延續」捐血「家」年華活動，成功募集13,568袋熱血，協助緩解血庫存量不足危機。基金會榮譽董事長李大維表示，透過董事長戴永輝，每年都會注意到一些不同層面需要幫助的群眾，透過捐助款項或物資予以關懷照護。這次選擇將款項指定捐助社會局的弱勢個人安心照顧計畫，希望帶來幫助，創造正向的能量和循環。