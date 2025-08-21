快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

大大慈善基金會捐新北市好日子愛心大平台100萬元 幫助弱勢民眾

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

大大數位慈善基金會21日宣布，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈100萬元至愛心大平台，並指定援助社會局「未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫」，以便協助因意外或罹患疾病，無力於社區中生活之個人能獲得妥適照顧，減少個人因疾病產生之貧困無依境況。新北市府及市長侯友宜則透過2025好日子愛心大平台感恩會致謝。新北市府舉辦感恩會以「圓個好緣 愛心綿延」為主題，基金會董事長戴永輝及榮譽董事長李大維均到場參與點亮象徵「善循環」的希望之光感恩儀式。

新北市社會局說明，對於遭受意外或罹患急性、重大疾病，如癌症、重大車禍災害等意外事件的失能弱勢民眾，部分因故尚無法取得身心障礙證明等法定福利身分，又無親友可協助負擔醫療及照顧費用，透過這個安置計畫的經費協助是類民眾，以維持其基本生活照顧權益。專案計畫經費即將用罄時，大大慈善基金會則補上及時雨，可協助25戶次的民眾受益。

大豐（6184）有線電視及台灣數位寬頻有線電視設立大大數位慈善基金會，2022年成立以來多方面支援需要關懷幫助的族群。今年3月完成「大大攜手讓愛延續」捐血「家」年華活動，成功募集13,568袋熱血，協助緩解血庫存量不足危機。基金會榮譽董事長李大維表示，透過董事長戴永輝，每年都會注意到一些不同層面需要幫助的群眾，透過捐助款項或物資予以關懷照護。這次選擇將款項指定捐助社會局的弱勢個人安心照顧計畫，希望帶來幫助，創造正向的能量和循環。

平台 董事長 有線電視

延伸閱讀

【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

卓冠廷喊話新北市「正視民意」普發4.6萬 黃國昌批小丑

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 位列前十大股東

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日榮獲國際雙重肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 入選富比士最佳中小企業

泓德能源近日獲國際雙重肯定，不僅入選〈富比士〉2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；也獲全...

生成式AI引領醫療新時代 KPMG點出四大落地挑戰

人工智慧（AI）正快速改變全球醫療產業，從服務模式到價值鏈全面重塑，也被視為推動創新與永續的重要動能。KPMG安侯建業2...

大健康市場15兆美元藍海！資誠生技小聚揭台灣新創優勢

台灣生技產業面臨國際市場與關稅新挑戰，產官學界齊聚「PMIA生技小聚」尋找解方。此次活動由資誠聯合會計師事務所（PwC ...

狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。