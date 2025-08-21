漢翔總經理曹進平 接任航太公會理事長

台灣區航太工業同業公會（航太公會）今天召開第11屆第2次會員代表暨理事長補選大會，因漢翔前總經理馬萬鈞屆齡退休並請辭公會理事長職務，在本次大會中，漢翔總經理曹進平獲會員一致推舉擔任新任理事長。

根據航太公會發布的新聞稿，曹進平表示，將著重會員之間的團結合作，整合公會內各會員的資源與優勢，由漢翔扮演火車頭，讓產業持續發光，發揮一加一大於二的優勢，攜手拓展國內外商機，再創新局。

因應會員數量日漸成長及國際交流活動增加，為強化資源分享與交流，過去在漢翔董事長胡開宏擔任理事長以來，航太公會設置5大專業委員會，提供最新國際情勢、商情及培育航太產業人才等。

航太公會指出，台灣航太產業在全球供應鏈中具有關鍵地位，並在無人機、低軌衛星等新興領域具有發展潛力；面臨國際競爭，航太產業需持續提升技術水平，強化供應鏈合作，並積極投入數位化轉型和永續發展，才能在未來航太版圖的發展中保持競爭優勢。