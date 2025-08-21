搶攻水資源市場！山林水在建工程量達307億元 未來營運動能轉強

山林水（8473）目前在建工程案量達307億元，未來營運有望逐年成長。山林水董事長郭又綺21日指出，公司已連續兩年維持獲利，並重回正成長軌道。今年上半年工程承攬毛利率自低點回升，加上水處理操作維護業務進一步擴張，推升獲利能力呈現結構性提升。

山林水受惠於水處理及工程承攬業務推升，今年上半年營收21.23億元，年增50%；稅後純益2.73億元，年增68%，每股稅後純益（EPS）1.51元。

山林水表示，目前在建工程存量達97億元，水務操作合約存量更達210億元，合計達307億元，未來成長前景看漲並持續強健呈現，並持續布局六大核心業務，涵蓋再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理，以及都市與工業污水下水道系統，深耕「循環經濟」領域。

山林水表示，多項重大工程案正陸續推進，包括新竹科學園區的寶山污水工程案，合約金額20.74億元、福田再生水工程案，合約金額2.99億元等重大工程，為今年重點皆如期推進中，預計明年第2季完成。

高雄楠梓再生水興建案，合約總價達77.61億元，將分三期施工，第一期已提前啟動施工、進度超前，預計於2028年以供水2萬噸，山林水表示，工程量能充足，為公司營運持續注入成長動能，將進一步鞏固在高階水處理與循環經濟領域的領先地位。

針對市場概況，山林水表示，為提升台灣供水韌性，政府積極將「再生水」、「海淡水」列為科技造水的重要方向。政府再接續十年訂定全國水資源建設預算達1600億元，預計再生水10年增供46萬噸、海淡廠規劃建置6座，供水分別成長350%、370%，公司也積極布局再生水、海淡水等高階水處理領域。

山林水表示，目前承攬的高雄楠梓再生水廠工程規劃於2028年底率先供應每日2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，將成為南部半導體產業的重要水源支柱。

此外，勞務合約分別在去年第4季取得高雄澄清湖案跟今年第1季中科勞務合約案；民生污水部分，山林水全台共操作22座污水處理廠，廠占率約25%，勞務合約續約率維持100%，為營運帶來長期穩定收益。

山林水表示，隨著全台再生水計畫持續展開，在水資源循環利用領域的領先地位將進一步鞏固，營運成長動能可期。