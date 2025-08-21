泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 位列前十大股東

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日榮獲國際雙重肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；同時也獲全球最大主權基金——挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。

挪威主權基金（挪威政府全球養老金基金，GPFG）目前管理資產規模達約1.9兆美元，持股動向具高度產業指標性。根據其官網公開資訊，該基金自2024年起看好泓德能源的成長潛力與永續發展能力，首次投資約新台幣1.6億元（約530萬美元），2025年進一步加碼至約新台幣7.5億元（約2,491萬美元），投資規模成長近4.7倍，成為泓德能源前十大股東之一，今年投資金額亦為台灣能源產業之冠。

除國際資本青睞外，泓德能源亦獲國際媒體高度肯定。儘管國際貨幣基金組織（IMF）預期亞太經濟將放緩，《富比士》今年仍自逾19,000家亞太上市公司中，依營收規模（1,000萬至10億美元）、成長性、獲利能力、營運效率與市場評價等，綜合公司治理與永續發展等指標，遴選出200家具備韌性與潛力的企業。今年台灣共有25家企業上榜，泓德能源更以產業創新與市場實績，成為再生能源領域的唯一代表，彰顯台灣綠能實力已登上國際舞台。

隨著國際資本挹注與市場肯定，泓德能源持續推動海外布局。澳洲方面，泓德能源透過合資平台ZEBRE於四州展開光儲案場建置，導入具穩定收益與彈性交易的長期收益機制，並獲士林電機等機構投資參與，展現市場對其商業模式的高度肯定。日本則穩步推進儲能與光電布局，首案「Helios」儲能系統已完成併網，預計年底前如期商轉，未來也將透過星星電力旗下Star Trade電力交易平台參與電力交易市場，深化資產整合效益。