漢翔總經理曹進平擔任航太公會新任理事長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔總經理曹進平21日獲會員一致推舉擔任航太公會新任理事長。記者邱馨儀／攝影
漢翔總經理曹進平21日獲會員一致推舉擔任航太公會新任理事長。記者邱馨儀／攝影

臺灣區航太工業同業公會21日召開第十一屆第二次會員代表暨理事長補選大會，係因漢翔（2634）前總經理馬萬鈞屆齡退休，並請辭公會理事長職務。本次大會由全體會員代表投票，全數通過漢翔總經理曹進平成為新任理事，再由公會理事委員進行常務理事選舉及理事長補選，漢翔總經理曹進平獲出席理事全數通過，高票成為航太公會新任理事長。

曹進平發表當選感言時表示，感謝所有會員代表、理監事的支持與鼓勵，成為理事長，肩上的責任倍增，壓力也隨之而來，但必定會竭盡所能，全力以赴。他也強調將著重會員之間的團結合作，整合公會內各會員的資源與優勢，由漢翔扮演火車頭，讓產業持續發光，發揮一加一大於二的優勢，攜手拓展國內外商機，再創新局。

因應會員數量日漸成長及國際交流活動增加，為強化資源分享與交流，過去在漢翔董事長胡開宏擔任理事長以來，公會設置五大專業委員會，公會的五個委員會及商情小組的成立，各自發揮其最大功能，提供最新國際情勢、商情及培育航太產業人才等，也在不斷地創新挑戰，為會員廠商提供並創造更多商機。從「單打獨鬥」狀態慢慢形成「國家隊」局面，每一步都是大家共同努力的成果。

台灣航太產業在全球供應鏈中具有關鍵地位，並在無人機、低軌衛星等新興領域具有發展潛力，面臨國際競爭，我們航太產業需持續提升技術水平，強化供應鏈合作，並積極投入數位化轉型和永續發展，才能在未來航太版圖的發展中保持競爭優勢。

航太公會的使命及目標不會改變，有漢翔持續擔任領頭羊，依然站穩腳步，帶領大家一同跨越重重障礙，尋求與其他產業如造船、複合材料與汽車輪轂等合作機會；亦將協助會員取得國防部的廠商資格級別認證，建立國防產業供應鏈，共同為國防自主努力；更會積極參與各項國際活動與展會，引進商機，打開台灣航空產業的知名度，讓台灣航空工業成為全球供應鏈不可或缺的角色。

航太 漢翔 總經理

