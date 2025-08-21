快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

打擊環保犯罪 環管署邀請環檢警交流

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

面對日新月異的環保犯罪，環境部環境管理署21日召開「北區檢警環業務交流會議」，匯聚北區各地方檢察署、環境保護局及內政部警政署保安警察第七總隊等環境執法人員，針對「犯罪新型態」、「蒐證新技巧」及「執法新工具」深入交流與研討，讓環境犯罪無所遁形。

環境管理署發現近年不法環保集團的犯罪手法，已演變成透過虛設人頭公司、欺騙地主免費整地與跨縣市流竄以規避查緝，這類新型態犯罪不僅難以追蹤，更對土地與地下水造成難以復原的危害。為此，環境執法團隊同步精進各種新工具與蒐證技巧，透過衛星影像比對分析，追蹤地貌異常變化；利用穿戴式攝影機，記錄第一線稽查過程，確保證據合法性；結合大數據分析與GPS軌跡追蹤，找出可疑車輛的移動模式與不法據點。這些科技工具的運用，大大提升了執法的精準度與效率，讓環保犯罪集團的違法行徑，無所遁形。

本次會議邀請桃園地檢署主任檢察官與第一線環保機關執法人員分享環保犯罪偵辦經驗，緊密串聯中央與地方的執法能量，促進經驗傳承與知識共享。環境管理署署長顏旭明表示，檢警環三方的資訊可即時互通及資源共享，就能建立更有威懾力的執法網路，從環境犯罪的源頭預防、案件偵防到後續追訴，共同編織一張讓環保犯罪無處可逃的法網，為臺灣的環境保護築起一道更穩固的防線。

面對日益複雜的環境犯罪手法，必須仰賴環保機關、司法機關與中央地方通力合作，藉由業務交流建立協作默契與應變能力，更能提升實質執法能力。未來環境管理署將不定期舉辦專題研討、經驗交流及專業技能培訓，確保各環節執法人員都能掌握最新、最有效的偵辦工具與策略。透過檢、警、環三方前所未有的深度合作，將能大幅縮短偵辦時程、提高起訴率與定罪率。有效遏止環境犯罪的發生，並展現政府打擊環保犯罪、捍衛環境正義的決心。

環保 法網 地下水

延伸閱讀

博愛座走入歷史 交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

台南北區成德里立體停車場正式啟用！提供216席汽車格、33席機車格

跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

泓德能源獲挪威主權基金加碼投資 入選富比士最佳中小企業

泓德能源近日獲國際雙重肯定，不僅入選〈富比士〉2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業；也獲全...

生成式AI引領醫療新時代 KPMG點出四大落地挑戰

人工智慧（AI）正快速改變全球醫療產業，從服務模式到價值鏈全面重塑，也被視為推動創新與永續的重要動能。KPMG安侯建業2...

大健康市場15兆美元藍海！資誠生技小聚揭台灣新創優勢

台灣生技產業面臨國際市場與關稅新挑戰，產官學界齊聚「PMIA生技小聚」尋找解方。此次活動由資誠聯合會計師事務所（PwC ...

狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為...

新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

新北市預售市場急凍！永慶房產集團統計2025上半年新北市各個重劃區預售屋交易量的變化，其中板橋江翠北側重劃區今年上半年預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。