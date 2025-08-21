生成式AI引領醫療新時代 KPMG點出四大落地挑戰

人工智慧（AI）正快速改變全球醫療產業，從服務模式到價值鏈全面重塑，也被視為推動創新與永續的重要動能。KPMG安侯建業21日發布《智慧醫療》報告指出，多數醫療機構在投資AI時仍相對保守，導入過程也面臨數據孤島、系統互通不足及監管規範不明等挑戰，生成式AI若要進入核心醫療流程，更需通過嚴格審核。

調查顯示，高達71%的醫療機構認為生成式AI應用廣泛，近六成已納入產品與服務開發。與傳統AI偏重分析、預測不同，生成式AI具備創造能力，可應用於自動撰寫出院摘要、合成醫學影像，甚至協助設計潛在新藥分子。資策會MIC分析師盧冠芸指出，醫療體系累積大量文本與影像資料，加上繁瑣行政與臨床流程，為生成式AI提供了迫切應用場景。

資策會進一步分析，目前生成式AI在醫療主要集中於四大領域：行政支援（文書處理、病患溝通）、臨床實務（診斷輔助、病歷摘要）、藥物研發（分子設計、療程規劃）與醫學研究（文獻整理、教育訓練）。

儘管應用潛力龐大，生成式AI若要進入「預防、診斷、治療、癒後」等核心醫療流程，仍必須通過監管。美國FDA截至2025年4月已批准逾千項AI醫療設備，但大多屬於預測或判別性演算法，尚無生成式AI系統獲准直接用於臨床。未來監管將要求更透明的訓練數據、演算法說明與上市後監測機制。

KPMG安侯建業蘇嘉瑞強調，醫療事關人命安全，導入AI的過程比其他產業更為謹慎。

報告指出，導入生成式AI面臨四大課題，包括資料品質與整合，84%主管認為資料分散、標準不足已成主要障礙；組織轉型與人員，醫護人員對AI理解有限，需要大量培訓與人工監督；倫理與治理風險，涉及個資保護、演算法偏誤與合規不確定性；初期價值難衡量，如文書處理雖風險低，但難立即顯現效益。

KPMG安侯建業郭欣頤提醒，醫療AI的未來在於建構由AI驅動的整合生態系，透過預防、早期介入與個人化照護，並強化跨界協作，才能真正推動醫療轉型。