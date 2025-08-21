大健康市場15兆美元藍海！資誠生技小聚揭台灣新創優勢

台灣生技產業面臨國際市場與關稅新挑戰，產官學界齊聚「PMIA生技小聚」尋找解方。此次活動由資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與台灣精準醫療產業協會（PMIA）共同主辦，經濟部中小及新創企業署（中企署）署長李冠志親自出席，強調政府將持續透過培育、資金與市場三大策略，推動大健康新創企業走向國際舞台。

李冠志指出，大健康已是全球趨勢，市場規模預期在2030年突破15兆美元。中企署過去透過獎勵金、投資媒合、育成中心等方式，協助新創企業研發成果商品化，未來也將透過加速器體系、補助資源與國內外夥伴合作，打造完整的大健康創育生態，幫助台灣新創企業壯大體質、降低研發風險並加速國際化。

PMIA理事長蔡政憲表示，協會透過生技小聚平台，希望協助業者緊跟國際趨勢，並分享政府支持方案，陪伴企業在不確定的全球情勢下持續成長。

資誠生醫產業主持會計師周筱姿則指出，PwC Taiwan長期投入生醫產業，結合會計師、律師及顧問團隊，協助企業規劃募資策略、設計財務架構與媒合創投資源，推動台灣生技醫療產業永續發展。

在關稅議題上，普華商務法律事務所合夥律師李益甄提醒，美國自2025年4月起推動的對等關稅政策，對生醫產業影響重大。醫療器材已面臨至少10%關稅，多數藥品雖仍免稅，但若未來原料藥與藥品被課以高額關稅，將改變出口成本結構與供應鏈布局，對台灣出口商是一大挑戰。她提醒業者應提早因應，除關注關稅外，也須留意美國對產品安全、合規性與原產地認定的要求，以避免通關受阻。

最後的綜合討論由資誠會計師江采燕主持，她指出，即便全球資本市場受到國際經貿因素影響而修正，台灣生技產業仍展現韌性，IPO管線持續充沛，市值屢創新高。她期待透過產官學緊密合作，幫助企業強化競爭力，在動盪的國際環境中找到成長契機。