志聖 G2C 聯盟亮相智慧製造展 現場辦 AI 智動化設備決賽

亞洲最大智慧製造展Intelligent Asia 2025於8月20日至23日在台北南港展覽館登場，今年聚焦自動化、AI與產業升級。均豪精密（GPM）結合G2C策略聯盟（志聖工業C SUN、均豪機械GMM）盛大參展，不僅展示智慧檢測、精密量測與磨拋等設備，更在展會現場舉辦「第14屆全國大專院校AI智動化設備創作獎」決賽，將產業舞台與學研創新緊密結合。

本屆比賽共有來自全台19支大專院校隊伍參與，展現AI跨域應用的無限可能。最終，由逢甲大學資訊工程系與自動控制工程系開發的「RoadScan Pro：結構評估解決方案」奪冠，抱回25萬元獎金。該作品能即時分析道路隆起與凹陷，展現智慧交通檢測的商業潛力。評審團並指出，今年多數隊伍突破至醫療健康領域，包括電子鼻疾病氣味辨識、AI白血球分類等，讓AI應用觸角延伸至生命科學。

均豪精密董事長陳政興表示，自第5屆起連續承辦賽事近十年，這不僅是一場競技，更是見證台灣產學合作如何孕育新世代AI與自動化人才的過程。他強調，台灣在半導體及智慧製造鏈具有全球優勢，AI驅動更是未來競爭核心，透過展會現場結合比賽，能夠讓創新構想更快與產業接軌。

除了比賽外，展區另一焦點是清華大學「DIT Robotics團隊」無人工廠展示。該團隊結合AI視覺與自動控制技術，展現無人化搬運與堆疊的高精準度，吸引現場觀眾駐足觀摩。均豪並與G2C聯盟長期贊助該計畫，強化產學共創，落實企業社會責任。