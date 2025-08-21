志聖 G2C 聯盟亮相智慧製造展 現場辦 AI 智動化設備決賽
亞洲最大智慧製造展Intelligent Asia 2025於8月20日至23日在台北南港展覽館登場，今年聚焦自動化、AI與產業升級。均豪精密（GPM）結合G2C策略聯盟（志聖工業C SUN、均豪機械GMM）盛大參展，不僅展示智慧檢測、精密量測與磨拋等設備，更在展會現場舉辦「第14屆全國大專院校AI智動化設備創作獎」決賽，將產業舞台與學研創新緊密結合。
本屆比賽共有來自全台19支大專院校隊伍參與，展現AI跨域應用的無限可能。最終，由逢甲大學資訊工程系與自動控制工程系開發的「RoadScan Pro：結構評估解決方案」奪冠，抱回25萬元獎金。該作品能即時分析道路隆起與凹陷，展現智慧交通檢測的商業潛力。評審團並指出，今年多數隊伍突破至醫療健康領域，包括電子鼻疾病氣味辨識、AI白血球分類等，讓AI應用觸角延伸至生命科學。
均豪精密董事長陳政興表示，自第5屆起連續承辦賽事近十年，這不僅是一場競技，更是見證台灣產學合作如何孕育新世代AI與自動化人才的過程。他強調，台灣在半導體及智慧製造鏈具有全球優勢，AI驅動更是未來競爭核心，透過展會現場結合比賽，能夠讓創新構想更快與產業接軌。
除了比賽外，展區另一焦點是清華大學「DIT Robotics團隊」無人工廠展示。該團隊結合AI視覺與自動控制技術，展現無人化搬運與堆疊的高精準度，吸引現場觀眾駐足觀摩。均豪並與G2C聯盟長期贊助該計畫，強化產學共創，落實企業社會責任。
依據說明，G2C聯盟今年Intelligent Asia展會，不只是產品與技術的交流平台，更成為產業與學界共創的舞台。從智慧檢測設備，到學生團隊的創新應用，再到G2C聯盟持續推動的教育扎根計畫，這些成果共同描繪出台灣自動化與AI驅動的新未來。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言