快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
聖得福建設21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式。記者朱曼寧／攝影
聖得福建設21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式。記者朱曼寧／攝影

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為是「不可能的任務」，沒想到檢測發現是海砂屋，地主土地持分又高，甚至還能達成權狀18坪換到38坪，比一坪換一坪還多。

洪正雄表示，這個案子沒有經過中人，會順利整合起初是當時正在蓋位在承德路的「圓山ART」案，鄰長找上公司希望能夠整合老屋，到了現場一看，發現是土地使用分區住三、五層樓的老公寓，原先認為比較沒有機會，沒想到樓上有混凝土掉下來，地下室也有海砂屋的跡象，經檢測後確定為海砂屋，最後走了海砂屋「0.968」專案。

由於海砂屋可能含有氯化物，對人體健康影響大，又有剝落等危險疑慮，因此政府針對海砂屋重建，通常給予容積獎勵。洪正雄表示，該案地主戶共90戶，多數土地持分大，達10.57坪，因此後續改建換算後，地主甚至可以18坪換到38坪的權狀面積，可以說是「不可能的任務」。

談到近期房市，洪正雄表示，雖然現在房市受到央行信用管制、川普關稅戰等降溫，不過以都更來看，其實反而大家意願更強，因為台北市幾乎沒有素地，新案也稀缺，而老舊屋齡實在太多，許多地主都希望能住到新房子，所以很多人都想改建。

「豐萃」由聖得福建設主導興建、忠泰房屋擔綱行銷，基地面積達951坪，共174戶，主力格局為2至3 房，規劃坪數27至41坪，可售總銷逾30億元，鄰近華齡公園，據實價登錄，近一年平均成交單價105.82萬元，歷史最高單價為113.28萬元。

台北市士林區「豐萃」外觀模型。記者朱曼寧／攝影
台北市士林區「豐萃」外觀模型。記者朱曼寧／攝影
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
「豐萃」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「豐萃」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

都更 海砂屋

延伸閱讀

《不可能的任務：最終清算》後製太難 400小時濃縮成15分鐘 阿湯哥驚險一幕被刪

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

往返兩岸「海峽號」貨運復航 陸國台辦：恢復客運大陸不存在障礙

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

新北市預售市場急凍！永慶房產集團統計2025上半年新北市各個重劃區預售屋交易量的變化，其中板橋江翠北側重劃區今年上半年預...

狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為...

高雄台積電爆居住潮！楠梓捷運聯開案今動土 2大樓打造新地標

台積電在高雄楠梓興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，產業人口激增帶動住房需求，高市府為此規劃R20後勁站聯開案，將...

這社區搶搭隔壁都更 一坪換一坪皆大歡喜

嘉潤建設與峻勝建設聯手推動的中和都更指標案「和御」，20日開工動土，個案僅花一年多溝通協調，就促成所有地主100%同意，...

聲寶物流B區動土 打造北台灣物流新樞紐

聲寶（1604）集團積極推動資產開發與活化，繼上週（11日）「聲寶橘青春台南安平館」隆重開工後，20日隨即於桃園龜山舊廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。