狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為是「不可能的任務」，沒想到檢測發現是海砂屋，地主土地持分又高，甚至還能達成權狀18坪換到38坪，比一坪換一坪還多。

洪正雄表示，這個案子沒有經過中人，會順利整合起初是當時正在蓋位在承德路的「圓山ART」案，鄰長找上公司希望能夠整合老屋，到了現場一看，發現是土地使用分區住三、五層樓的老公寓，原先認為比較沒有機會，沒想到樓上有混凝土掉下來，地下室也有海砂屋的跡象，經檢測後確定為海砂屋，最後走了海砂屋「0.968」專案。

由於海砂屋可能含有氯化物，對人體健康影響大，又有剝落等危險疑慮，因此政府針對海砂屋重建，通常給予容積獎勵。洪正雄表示，該案地主戶共90戶，多數土地持分大，達10.57坪，因此後續改建換算後，地主甚至可以18坪換到38坪的權狀面積，可以說是「不可能的任務」。

談到近期房市，洪正雄表示，雖然現在房市受到央行信用管制、川普關稅戰等降溫，不過以都更來看，其實反而大家意願更強，因為台北市幾乎沒有素地，新案也稀缺，而老舊屋齡實在太多，許多地主都希望能住到新房子，所以很多人都想改建。