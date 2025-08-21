北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。

相較之下，位在北市信義區的台北醫學大學，周邊租金高達2.3萬元，兩間學校的學生房租成本每月差了1萬元，文化大學的學生在居住上負擔輕鬆許多。

獨立套房第二親民的是鄰近士林夜市的銘傳大學，每月租金1.4萬元；中國科技大學、東吳大學城中校區、台灣戲曲學院木柵校區以及馬偕醫護管理專科學校，皆落在每月1.5萬元，在租金最親民的前三名學校當中，士林和文山區都分別有2間學校入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，部分學校位置若屬於山區或偏遠大學城概念，原本周邊住宅就不多，因此不少房東規劃整棟透天隔套的學生套房出租。

例如文化大學位於陽明山，離市區較遠，上班族和家庭客需求較少，租客多以在地學生為主，出租物件集中在格致路、光華路及華岡路等，大多為公寓或透天隔間套房，且租客幾乎都為學校學生，出入相對單純，也因為位在山區，套房價格已經很實惠，因此沒有單獨衛浴的雅房租賃就相對不吃香。

資料顯示，不少大學的分租套房價格甚至高於獨立套房，包括世新大學、台灣戲曲學院木柵校區、大同大學、政治大學和台北市立大學天母校區等等，分租套房行情更好。