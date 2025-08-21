快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
>台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
>台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。

相較之下，位在北市信義區的台北醫學大學，周邊租金高達2.3萬元，兩間學校的學生房租成本每月差了1萬元，文化大學的學生在居住上負擔輕鬆許多。

獨立套房第二親民的是鄰近士林夜市的銘傳大學，每月租金1.4萬元；中國科技大學、東吳大學城中校區、台灣戲曲學院木柵校區以及馬偕醫護管理專科學校，皆落在每月1.5萬元，在租金最親民的前三名學校當中，士林和文山區都分別有2間學校入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，部分學校位置若屬於山區或偏遠大學城概念，原本周邊住宅就不多，因此不少房東規劃整棟透天隔套的學生套房出租。

例如文化大學位於陽明山，離市區較遠，上班族和家庭客需求較少，租客多以在地學生為主，出租物件集中在格致路、光華路及華岡路等，大多為公寓或透天隔間套房，且租客幾乎都為學校學生，出入相對單純，也因為位在山區，套房價格已經很實惠，因此沒有單獨衛浴的雅房租賃就相對不吃香。

資料顯示，不少大學的分租套房價格甚至高於獨立套房，包括世新大學、台灣戲曲學院木柵校區、大同大學、政治大學和台北市立大學天母校區等等，分租套房行情更好。

張旭嵐指出，一般獨立套房指的是有單獨的住址門牌，而分租套房則屬於住家中的套房物件或是隔套型態，然而在大學商圈發展成熟的區域，越來越多房東買透天規劃隔間學生套房，並提供成套家具、網路、電子門鎖等設備，甚至還有收垃圾等服務，因此這類分租套房的租金價格，反而比一切都須自理的單獨套房更高。

根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。台灣房屋集團趨勢中心提供
根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套房，位在陽明山上的中國文化大學，每月1.3萬元。台灣房屋集團趨勢中心提供

租金 房租 房價 陽明山 文化大學

延伸閱讀

加熱菸合法販售家長憂心....北市祭出最嚴格管制「保護校園」

北市擬增12座火化爐挨轟為滿足新北需求 殯葬處曝原因

大學才放榜…轉系轉學潮湧現？ 專家建議先想這三點

北市驚現「美洲街」 民眾大酸烏龍路牌瞬間出國「下次有非洲嗎？」

相關新聞

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

台灣房屋集團趨勢中心根據「台北地政找房+」資料，觀察台北25間大專院校周邊套、雅房租金行情，發現中位數租金最便宜的獨立套...

新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

新北市預售市場急凍！永慶房產集團統計2025上半年新北市各個重劃區預售屋交易量的變化，其中板橋江翠北側重劃區今年上半年預...

狂！地主1坪換2坪 聖得福劍潭海砂屋改建案變百萬宅

聖得福建設都更再下一城，21日舉行台北市士林區「豐萃」接待中心公開儀式，聖得福執行長洪正雄表示，該案整合約一年，本來以為...

高雄台積電爆居住潮！楠梓捷運聯開案今動土 2大樓打造新地標

台積電在高雄楠梓興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，產業人口激增帶動住房需求，高市府為此規劃R20後勁站聯開案，將...

這社區搶搭隔壁都更 一坪換一坪皆大歡喜

嘉潤建設與峻勝建設聯手推動的中和都更指標案「和御」，20日開工動土，個案僅花一年多溝通協調，就促成所有地主100%同意，...

聲寶物流B區動土 打造北台灣物流新樞紐

聲寶（1604）集團積極推動資產開發與活化，繼上週（11日）「聲寶橘青春台南安平館」隆重開工後，20日隨即於桃園龜山舊廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。