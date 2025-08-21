新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成

新北市預售市場急凍！永慶房產集團統計2025上半年新北市各個重劃區預售屋交易量的變化，其中板橋江翠北側重劃區今年上半年預售屋交易僅48件，相較去年同期389件，減幅達87%，將近9成，居新北重劃區之首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫，交易量快速下修。

其中，新北有五個重劃區交易量年減幅度皆逾6成，包括江翠北側重劃區、暫緩重劃區、塭仔圳重劃區、副都心重劃區和二重重劃區。

陳金萍表示，隨著近年來在重劃區內預售屋價格飆升、對於首購族與換屋族來說，購屋門檻迅速拉高、購屋負擔變得更重。加上在第七波選擇性信用管制與銀行房貸緊縮的狀況下，不少購屋族群心態轉趨保守，期待有一定幅度的降價，才願意進場，使這些重劃區在今年上半年的預售交易量萎縮明顯。

另外林口新市鎮與淡海新市鎮這兩大重劃區，去年上半年預售屋交易分別為1209件及1023件，而在今年上半年預售屋交易量腰斬，分別剩492件及422件，量縮也很明顯。

陳金萍說明，林口新市鎮這幾年來發展快速，在購物中心、機捷等利多加持下，吸引不少人口移入，但也因建商在林口新市鎮大量推案，加上近年來該重劃區房價漲幅顯著，以及未來仍有不少新案會釋出，買方因而轉趨觀望、等待議價空間，也使林口新市鎮在今年上半年的預售屋交易量明顯縮水，年減59.3%。