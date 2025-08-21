聽新聞
0:00 / 0:00
新北市預售市場急凍 這重劃區交易量年減近9成
新北市預售市場急凍！永慶房產集團統計2025上半年新北市各個重劃區預售屋交易量的變化，其中板橋江翠北側重劃區今年上半年預售屋交易僅48件，相較去年同期389件，減幅達87%，將近9成，居新北重劃區之首。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫，交易量快速下修。
其中，新北有五個重劃區交易量年減幅度皆逾6成，包括江翠北側重劃區、暫緩重劃區、塭仔圳重劃區、副都心重劃區和二重重劃區。
陳金萍表示，隨著近年來在重劃區內預售屋價格飆升、對於首購族與換屋族來說，購屋門檻迅速拉高、購屋負擔變得更重。加上在第七波選擇性信用管制與銀行房貸緊縮的狀況下，不少購屋族群心態轉趨保守，期待有一定幅度的降價，才願意進場，使這些重劃區在今年上半年的預售交易量萎縮明顯。
另外林口新市鎮與淡海新市鎮這兩大重劃區，去年上半年預售屋交易分別為1209件及1023件，而在今年上半年預售屋交易量腰斬，分別剩492件及422件，量縮也很明顯。
陳金萍說明，林口新市鎮這幾年來發展快速，在購物中心、機捷等利多加持下，吸引不少人口移入，但也因建商在林口新市鎮大量推案，加上近年來該重劃區房價漲幅顯著，以及未來仍有不少新案會釋出，買方因而轉趨觀望、等待議價空間，也使林口新市鎮在今年上半年的預售屋交易量明顯縮水，年減59.3%。
至於年減幅度58.7%的淡海新市鎮，陳金萍分析，該重劃區因房價相對親民實惠，吸引眾多首購、小資族的目光，預售市場火熱。然而，隨著近期銀行房貸資金的緊縮，加上利率上升，購屋負擔感放大，整體市場氛圍轉趨保守觀望，使今年上半年該區的預售屋交易量縮明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言