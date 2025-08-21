高雄台積電爆居住潮！楠梓捷運聯開案今動土 2大樓打造新地標

台積電在高雄楠梓興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，產業人口激增帶動住房需求，高市府為此規劃R20後勁站聯開案，將蓋2棟複合機能大樓，1棟為24層集合住宅，另一棟則作為楠梓第2行政中心和科技青年宅，總投資金額達43億元，預計2030年7月完工，屆時能完成台積電周邊先進製程科技住宅聚落。

高雄捷運R20後勁站聯合開發案今日舉行動土典禮，副市長林欽榮、鑲揚國際開發有限公司董事長林聰麟、福裕事業股份有限公副董事長董上裕共同祈福，此案總投資金額達43億元，總開發樓地板面積約1.9萬坪，將於2030年完工，打造楠梓第二行政中心及台積電周邊先進製程科技聚落。

林欽榮表示，繼捷運橘線O4動土後，R20聯開案動土將使高雄捷運天際線再添新地標，此案鄰近台積電高雄廠，配合台積電今年4月舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄廠將興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，完工後將成為全球最大晶圓先進製造服務聚落，R20聯開案能回應產業聚落發展帶來的人口、住宅需求。

捷運局長吳嘉昌表示，R20聯開案土地面積1658坪，建蔽率60%、容積率420%，規劃A、B雙棟機能大樓，A棟15層中，2至7樓作楠梓第2行政中心，設有區公所、戶政事務所、里民活動中心及長青學苑，8至15樓是專為青年專業人才打造的84戶科技青年宅，提供周邊半導體產業園區衍生員工居住使用；B棟則為24層集合住宅。