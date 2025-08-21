台塑企業暨兩公益信託 受邀出席「新北市好日子愛心大平台」感恩會

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
新北市「好日子愛心大平台」 感恩會，由台塑企業總管理處資深經理林振添（中）代表出席，接受新北市長侯友宜（左）及愛心大使白嘉莉小姐（右）頒贈感謝牌。台塑企業／提供
台塑企業21日表示，台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人王永在)與王長庚公益信託(創辦人王永慶)長期與新北市政府合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」補助受暴家庭生活與教育費用，協助其能自立生活；「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需費用。

兩項計劃於2024年7月至2025年6月，累計共投入270萬元、受益277人次，新北市社會局特邀請出席21日舉辦之「新北市好日子愛心大平台」感恩會。台塑企業由總管理處資深經理林振添代表出席，接受新北市長侯友宜頒贈感謝牌。

王詹樣公益信託自2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市家防中心轉介之受暴家庭生活及教育補助，使其子女得以持續就學，並協助家庭恢復正常生活。截至2025年6月全台共協助受暴家庭達12,747萬元、受益3,522人次，其中捐助新北市共2,006萬元、受益722人次。

王長庚公益信託自2015年起陸續與新北市等8縣市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。截至2025年6月全台累計捐助9,006萬元、受益12,746人次，其中捐助新北市達3,898萬元、受益5,168人次。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立，總裁王文淵先生接任主任委員後，依照社會發展需求，積極投入公益活動。

除長期關懷受暴家庭外，另推動「向陽計畫(提供生理衛教、心理及技訓課程，協助毒品犯收容人並習得一技之長，促使順利回歸家庭與社會)」、設置「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與持續升學)」及「體育贊助計畫(補助年輕有潛力體育選手出國參賽、到國外參加訓練營的費用)」、「罕見疾病病友全方位照護計畫(提供罕見病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助學金)」等公益項目，希望幫助需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

台塑企業創辦人王永慶先生為紀念及追思父親王長庚先生，於2002年成立「王長庚公益信託」，持續與政府和其他民間團體合作，推動多項社會弱勢關懷方案，更因地制宜地依照當地需求規劃不同的專案，包含「早療服務成效提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐 計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可以專注學習)」、「國中技藝教育扎根計畫」、「無家者服務計畫」、「成立食物銀行共享園區」(服務弱勢家庭，推廣惜食及續食觀念)及「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。

