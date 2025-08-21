啟動千萬研發金 環境部邀產學合作實踐土淨水清

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部環境管理署自即日起啟動「114-115年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案」公開徵求！這是一項針對土壤及地下水污染整治技術研發計畫，提供新臺幣4,000萬元補助經費，邀請國內大專院校、公立研究機構及財團法人學術研究機構等頂尖研究團隊，共同提出具前瞻與實用的創新優化方案，為臺灣的淨土行動注入豐沛的研究動能。

環管署表示，本次徵求主題緊密配合國家環境政策與實務需求，並積極接軌國際環境科技最新趨勢，共提出6項關鍵徵求主題及11項前瞻技術子題，包括國內現有整治程序優化、風險導向整治技術、智慧污染監測、新興污染評析與先進鑑識、人工智慧政策導入與環境評析方法建立、環境友善化與低碳等，範疇廣泛且深具挑戰性。這些主題不僅聚焦於提升現有整治程序的效率與優化，更涵蓋了多項引領未來發展的創新領域。

環管署強調，本次徵求審查方式分為兩階段，第1階段申請者務必於今年9月8日（星期一）下午5時前，備妥電子公文及構想書，發文至環境部環境管理署，經審查通過之團隊，將接獲通知進入第2階段，提出完整的申請計畫書及進行簡報說明。

地下水 人工智慧

