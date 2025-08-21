房市慘到輝達外溢效應失靈？這三區不漲反跌

輝達房市外溢效應失靈，據住展雜誌統計，自輝達（NVIDIA）5月宣布進駐北士科後，北士科確實房價上揚，但其他可受惠區域，包括北投區、士林區、新北市三重區等卻下跌，僅淡水區微幅上揚。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，輝達總部落腳北士科，被視作房市冷氣團下一大暖流，過去有科技設廠利多題材時，周邊區域都會受惠房市外溢效應，不過今年房市大環境不佳、買氣冷且變數多，反而並沒有受到題材拉抬。

根據住展雜誌統計5月到8月的預售案平均單價，北士科地段的均價為119.4萬元，比起還未公布喜訊的前四月小漲4.8%，相較去年同期則增近一成，有一定的刺激效果，而新洲美段水景宅交易衝上單價144.8萬元，創北投區房價新高，顯見買盤看好北士科前景。

其餘有意搶搭議題熱度的區域卻未有感提振，像北投區5-8月的均價為90.6萬元，比起前四月的98.4萬元下跌7.9%，較去年同期亦只微增1.5%。

陳炳辰指出，若非還有熱門捷運站生活圈或石牌一帶新案支撐價碼，否則山區地勢多的先天條件限制，加上大環境不佳推不出高價案，同一行政區房價兩樣情，北士科利多也難於他處發酵。

而與北士科比鄰的士林區房價也未起伏，5-8月的均價是119.9萬元，雖比去年同期有近一成的漲勢，但實際上在前四月就因天母新案揭露拉抬到平均122.1萬元，黃仁勳旋風後還小跌1.8%，士林區有捷運站周邊或是天母這類機能成熟與具備名氣的高價區，買盤組成與還需要時間發展宜居性的北士科不同，與北士科的連動性不算強烈。

可觀察的是，新北市三重區因為一橋之隔串聯士林區，遂在北士科話題上有所著墨，但數據顯示5-8月均價76.1萬元，縱然比起去年同期稍增2.7%，卻不及1-4月的78.2萬元，倒減2.7%，絲毫未受激勵，究因三重區重劃區新案量體太多，現階段買氣弱化而不易讓價格發揮，尚處於雛型的北士科亦無法具象化相救。

另，被討論與北士科有交通便捷往返特性的新北市淡水區，5-8月的均價是39.4萬元，比1-4月小漲了0.8%，較去年同期漲了8.2%，惟因價格偏低，還在3字頭，比較基期也低而造成波動，要說受到推動力道並不大，較能透露即使市場偏弱，對於房價仍有基本認知，親民區價位低無可低，當地還有淡江大橋利多，與紅樹林、竹圍新案稀缺特性，低檔盤整但不會演變為失控探底。