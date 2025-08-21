這社區搶搭隔壁都更 一坪換一坪皆大歡喜

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／業者提供

嘉潤建設與峻勝建設聯手推動的中和都更指標案「和御」，20日開工動土，個案僅花一年多溝通協調，就促成所有地主100%同意，成功整合出近千坪完整基地，為新北市都更進程再添成果。

基地位於中和區連城路、新生街口，鄰近捷運萬大線中和高中站。規劃兩棟地上22層、地下6層大樓，產品坪數16至39坪，2至3房格局。實價已揭露98筆，單價最低一坪75萬，最高83萬。

嘉潤建設董事長賴嘉鴻表示，「和御」原本整合的基地面積只有680坪，但基地後方一棟9層樓華廈社區，雖屋齡10年多尚未達都更條件，但透過管委會主動表達願意加入，最終也納入整合，並獲得幾乎一坪換一坪條件。

賴嘉鴻表示，該棟華廈因臨路條件，容積率無法用滿，一起重建，可發揮最大效益，而加入這棟華廈，基地擴張成近千坪後，對公司利潤也會增加一些。

更重要的是，建案規模更大更完整，可規畫更好的產品，對住戶，對整體市容都有幫助，可說皆大歡喜。

賴嘉鴻表示，團隊懷抱「用心蓋好房子，來回應住戶期待」的初衷，從初期便投入大量時間與心力傾聽住戶需求，在整合過程中，前後修改超過40版建築方案，反覆調整設計，直到研擬出最佳版本。

團隊並特別邀請承襲日本百年營造技藝的台灣大林組作為營建顧問，由擁有半世紀甲級營建資歷的國原營造，以日系精工品質擔綱營造大任，確保每一環節的精準與穩固。

另在建材選擇上，選用耐震、高拉力的490鋼筋；標準層室內樓板厚度加強至20公分，部分區域更提升至25公分，大幅優於法規標準15公分。可降低上下戶的噪音干擾，室內調整梁位讓空間利用性高，更加舒適。

此外，居家大尺度開窗，社區頂樓設置太陽能板，減少對傳統能源的依賴；電梯內安裝SHARP空氣清淨機，戶戶配置德國GreenWeb防霾紗窗與台達新風機，社區水源並經過兩道過濾系統後送至家中。

示意圖。圖／業者提供

