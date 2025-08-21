聲寶物流B區動土 打造北台灣物流新樞紐
聲寶（1604）集團積極推動資產開發與活化，繼上週（11日）「聲寶橘青春台南安平館」隆重開工後，20日隨即於桃園龜山舊廠舉辦「聲寶物流園區第一期B區」動土祈福典禮，展現集團多角化投資的強勁動能。聲寶集團總裁陳盛沺率領公司高層，並偕同外商承租戶代表等貴賓共同執鏟，見證聲寶物流園區邁向第二階段的重要里程碑。
聲寶集團總裁陳盛沺表示：「隨著第一期A區於年初完工並展現良好招商成果，本次啟動的B區代表物流園區正式進入加速擴張的新階段。未來B區將規劃約5,300坪樓地板面積，預計於2026年底完工，將為集團帶來更穩定的租金收益，並進一步推動聲寶轉型多角化經營。」
「聲寶物流園區」位於林口工四工業區，距離中山高速公路林口龜山交流道僅2.5公里，地理位置優越，對物流、電商及高科技產業皆具高度吸引力。目前已有多家國內外廠商積極接洽承租，隨著A區與B區的推進，聲寶物流園區正逐步成為北台灣重要的倉儲與物流樞紐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言