浩宇生醫 NaviFUS 頑性癲癇美國臨床報喜 全球布局搶先機

浩宇生醫（6872）21日宣布，由史丹福大學領銜的NaviFUS治療頑性癲癇美國臨床試驗，已於今年8月中完成第一位受試者的療程，預計於明年上半年完成全部六受試者的收案。

浩宇生醫表示，本試驗由美國三大專業醫療機構共同執行，史丹福大學醫學院擁有全球知名的癲癇中心，長年專注於難治型癲癇與神經調控領域；布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）聚焦超音波技術的先驅研究重鎮；維吉尼亞大學醫學中心（University of Virginia Health System）同樣以深厚的神經科學與癲癇臨床研究實力著稱。三地合作將大幅提升試驗的臨床價值與國際影響力，目標是為傳統藥物治療外的患者提供更安全的創新療法。

浩宇生醫的NaviFUS採用聚焦超音波技術，可在不需手術的情況下針對特定腦區進行調控，有助於實現長期治療的可行性。相較於目前臨床常用的深層腦部刺激（DBS）、迷走神經刺激（VNS）等皆需手術植入裝置的方式，醫療費用昂貴且需定期更換電池。NaviFUS的非侵入性精準治療，過程簡易而預期副作用更少，有助於提高患者接受度與生活品質。

根據市場研究機構 Market Research Future（MRFR）報告，全球癲癇治療市場規模預計將自2023年約90億美元，成長至2030年突破130億美元，年均複合成長率（CAGR）約為5%。市場對創新非侵入式治療需求殷切，為聚焦超音波治療技術帶來龐大發展潛力。

除美國試驗外，浩宇在台灣新啟動的第二期頑性癲癇試驗也在穩定收案中，而澳洲試驗則預計將於今年底達成第一階段收案目標。公司將根據這三項試驗的數據評估最佳的治療頻率與模式，作為後續取證試驗設計的依據，持續強化NaviFUS平台在全球市場的臨床應用與布局。