研華攜手產業夥伴 展示全方位智慧物流解決方案

全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395）於8月20日至23日參加2025台北國際物流暨物聯網展/冷鏈科技展，以「Edge Computing & WISE-Edge in Action」為主題，攜手台灣冷鏈協會及多家物流產業夥伴，展示涵蓋倉儲物流、冷鏈管理、智慧車隊、港口管理與智慧服務應用的全方位智慧物流解決方案。透過AIoT與邊緣運算平台，研華串聯感測、運算、雲端與應用服務，協助物流、運輸、港口、零售等行業實現高效率、低碳排與智慧化營運。

研華智能服務事業群資深協理林威佐表示，「物流產業正面臨需求多變、時效要求高、人工成本上升、環境永續壓力等多重挑戰，同時必須應對全球供應鏈不確定性、冷鏈與特殊貨品運輸的嚴格規範，以及數位轉型帶來的系統整合與資料安全問題。研華結合AI、物聯網、大數據與機器人等新技術，協助傳統物流升級，提升效率、降低成本，並強化企業永續與品牌價值。」

本次展覽偕同產業夥伴聚焦五大主題方案：

ㄧ、智慧倉儲與物流管理。研華結合AI與邊緣運算，攜手生態系夥伴推出物流創新方案，涵蓋倉儲物流自動搬運系統（AGV/AMR）與DLT智慧叉車管理系統，有效提升倉儲作業效率。並與佰儒、立普思、欣技共同展出「智慧材積量測行動物流車」與「AI 影像辨識物料管理方案」，運用AI影像辨識技術，讓電商物流業者可一次性自動完成貨物條碼、體積與重量的資訊採集，大幅提升數據收集效率與精準度，進一步優化入庫、盤點與出貨流程。

二、冷鏈物流與環境監控。透過部署多樣化的LEO環境感測器及管理平台，提供從物流到門店的全程智慧監控，能即時監控物流倉儲及運輸過程中冷藏冷凍櫃的溫濕度、空氣品質及冷鏈車與冷庫門的開關狀態，有效避免因失溫造成的貨物損失。可視化平台讓業者可全程掌握運輸過程中的溫濕度數據，發出異常通報，確保食品、醫藥等高價值物資的品質與安全。

三、智慧運輸與車隊管理。研華將展示TREK車載電腦、ADAS輔助駕駛系統及AIM工業平板與車架，方便物流司機帶下車使用，結合北宸科技智慧運輸雲端地圖服務，協助企業實現車隊的數位化與低碳化管理。該方案可有效降低超過25%的碳排量與油耗，並透過即時路線最佳化、駕駛行為分析及預防性維護，全面提升行車安全與營運效率。

四、智慧港口與資產管理。LEO-L50戶外資產追蹤管理設備搭配銳俤科技瞰車大平台，可即時追蹤貨櫃與大型拖板車，並進行資產防竊與狀態監測，確保港口作業安全透明。平台可呈現載具種類、位置與運行狀態，並支援電子圍籬管理，用戶可即時查詢歷史行進軌跡、績效與異常報告。另以TREK車載電腦結合Ouster光達、Innodisk GMSL鏡頭及Turing Drive軟體，展示櫃場自動導引車AGV方案。

五、智慧服務應用與零售。UTK/UTC自助服務機台可靈活部署於物流中心與港口碼頭，支援貨物與車輛自助登錄、身份驗證、任務指派及即時資訊查詢，縮短等候時間、減少人工錯誤，全面提升貨物流轉效率。搭配店店智慧零售影資整合管理解決方案，可實現場景與數據的雙可視化監控，優化客訴事件處理流程，協助物流與零售業者提升營運效率與顧客體驗。

展望未來，研華將持續攜手生態系夥伴打造高效率、低碳、安全的智慧物流場景，研華將持續以Edge Computing & WISE-Edge in Action品牌策略，與生態系夥伴攜手打造具備即時感知、智慧決策與雲端協同能力的物流場景，推動產業升級與永續發展，實現「智能地球的推手」企業願景。