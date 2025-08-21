輝達房市外溢效應「全軍覆沒」 三區不漲反跌
國際科技大廠輝達（NVIDIA）今年5月宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界視為房市一大暖流，除了北士科房市，北投區、士林區，以及新北市的三重區、淡水區也可望受惠。
不過，根據住展雜誌統計實價資料，北士科房價確實受惠上漲，但其他地區，除了淡水微幅上揚外，全數下跌。
根據住展雜誌統計，北士科地段在輝達宣布進駐後，今年5到8月均價為119.4萬元，比起還未公布喜訊前1-4月小漲4.8%，相較去年同期則增近一成，新洲美段水景宅交易更衝上單價144.8萬元，創北投區房價新高。
不過排除北士科的北投區，5-8月的均價為90.6萬元，比起1-4月的98.4萬元下跌7.9%，較去年同期亦只微增1.5%。
與北士科比鄰的士林區房價也未明顯起色，5-8月的均價是119.9萬元，比今年1-4月平均122.1萬元，黃仁勳宣布進駐北士科後，也小跌1.8%。
新北市三重區因為一橋之隔串聯士林區，不少建案搭上北士科話題，但數據顯示5-8月均價76.1萬元，比起去年同期稍增2.7%，但不及1-4月的78.2萬元，下滑2.7%。
另被討論與北士科有交通便捷往返特性的新北市淡水區，5-8月的均價是39.4萬元，比1-4月小漲了0.8%，較去年同期漲了8.2%，為唯一上漲區，不過漲幅不明顯，且淡水有淡江大橋、淡北道路建設利多，未必是輝達效應帶動。
住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，數據顯示輝達北士科外溢反應並不明顯，不過北士科開發住宅案土地不多，狀況較佳的軟橋段開發已近飽和，房價恆溫無虞，未來仍可期待文林北路上品牌建商新案創高價。
