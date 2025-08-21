公平會同意福懋公司等6家事業聯合合船進口黃豆

公平會日前委員會議通過，准予福懋油脂公司、泰山企業公司、福壽實業公司、中聯油脂公司、大成長城企業公司及長輝公司等6家業者申請合船進口黃豆聯合行為許可，許可期限自114年9月1日至119年8月31日止。

公平會表示，福懋公司等業者為合船進口黃豆，前曾向公平會申請聯合行為例外許可並經該會附加負擔予以許可，後續於許可期限將屆前亦多次向公平會申請延展許可期限。本次福懋公司等業者於原許可期限屆期後欲變更參與業者名單，依公平交易法15條第1項但書第5款規定，重新申請聯合行為例外許可。

公平會認為，本次福懋公司等6家業者申請黃豆合船進口可提高參與業者的運費議價能力，且合船進口數量占我國總進口量比例不高，市場上亦有其他合船組或進口業者相互競爭，參與業者有誘因將節省之成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者；且經綜合評估，合船進口可使相關業者增加國際運費議價能力，掌握原料供應，對於維持下游產業鏈供貨及國內急迫偶發性市場需求有所助益。

公平會認為本合船進口黃豆聯合行為有益於整體經濟與公共利益，准予附加負擔許可。附加負擔內容如下：

一、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為。本聯合行為主體變動並應報經公平會備查。

二、申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口。

三、申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、採購裝船期及採購價格、裝貨船開航日期及抵達我國港口日期，各申請人每月進口量、加工量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。