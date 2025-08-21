台泥三元廠Molicel電芯 獲NASA供應鏈KULR採用

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）旗下電芯品牌Molicel位於高雄的三元廠7月中因火災停工，後續營運狀況備受關注。根據外媒Batteries News最新報導，美國航太與軍用電池解決方案的KULR Technology Group於美國時間19日正式宣布，其新款無人機專用電池系統將採用Molicel的高功率電芯。

這項合作訊息在Molicel高雄工廠火災後浮現，顯示其技術能力並未因短期火災事件而受影響。KULR是航太與太空科技公司如SpaceX、Blue Origin等之供應商、KULR在新聞稿中指出，與台灣電芯品牌Molicel合作的新款KULR ONE Air（K1A）無人機專用電池系統，預計於2025年第四季開始量產。

此一合作訊息，也登上美國重要財經資訊平台Fly、及國際電池產業權威媒體Batteries等，顯示這項合作不僅僅是技術層面的進展，更被視為具有商業與市場意義的重大事件。

KULR在新聞稿中提到，KULR ONE Air（K1A）無人機專用電池系統將結合兩款電芯：其一是美國品牌Amprius，以高能量密度見長，能提供較長的續航時間；另一則是台灣的Molicel，因為Molicel電芯具備「高功率輸出與安全性能」，能滿足無人機對高機動性的需求。

據知名市場研究機構MarketsandMarkets等報告預估，全球無人機電池市場至2030年將達到新台幣765億至1,424億元之間，其中軍用與高階商用領域為主要成長動能，這也正是KULR的強項。

針對三元廠火災，台泥已於14日記者會上說明後續營運應對措施，除了調配南科廠的產線接手生產高雄三元廠部分產品，也將加速與東南亞地區合作夥伴的OEM代工生產計畫。Molicel總經理薛人禎當時回答媒體詢問時表示，東南亞合作夥伴預計今年10月初即可生產第一批Molicel的第一代產品。他強調，核心研發技術仍將由台灣掌握，未來南科廠將專注於第二、三、四代產品的開發與生產。

電池 台泥 航太 無人機

