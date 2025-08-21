擁8年服務業經驗+信義房屋全直營資源 施孚穎闖出亮眼表現

信義房屋文化店專員施孚穎入行即將滿1年，曾在麥當勞工作8年當到門市主管，轉職房仲業後，善用信義房屋全台直營的各式資源，搭配過去在服務業累積的職能，成為一位「重視目標完成度、應對客戶有條理」的專業房仲經紀人員，尤其今年房市景氣雖然清淡，他仍以新鮮人之姿，躋身信義房屋全高雄業績、成交件數前十名。

施孚穎大一就在麥當勞打工，大三升任計時主管，畢業退伍後順勢轉成正職，期間為了想增加收入、多存錢，還兼職跑過外送。這份工作一做就是8年，但考慮到職涯不想受限，想趁年輕嘗試更具挑戰性且高收入的工作，施孚穎最後決定轉換跑道，並在人力銀行性向測試建議下轉戰房仲業。

施孚穎說，作為對房仲業全無概念的轉職族，當然會擔心做不出成績，但他目標明確，希望靠自己努力打造更有發展性的職涯與追求更高的收入，決定加入高雄唯一一家直營體系房仲，也就是信義房屋，確保前半年新人時期有保障薪資、完善的專業培訓課程，能安心、快速培養房地產專業。

除了完善的教育訓練，施孚穎認為，信義房屋已有40多年歷史，服務過的客戶非常多，這也等於新人有很多客戶可以聯繫、開發，增加機會點，加上公司提供各式行銷資源，不需要員工額外負擔費用，對新人來說都很有幫助。新人時期，他就很善用公司提供的資源，再花時間自己大量鑽研房地產資訊、公司數位工具等，應是他能順利度過菜鳥期，收獲好成績的關鍵。

因過去長期在服務業歷練，經常需要面對客戶、帶領新人，施孚穎也練就出善於分析、有條理的待人接物方式。曾有一位客戶已簽約買房，卻在簽約後變卦毀買，且期間態度較為反覆、猶豫不決，施孚穎花了一個月協調買賣雙方，最後也順利找到新的買方購屋，解決難題。

目前房市景氣清淡，可能衝擊應徵者投入房仲業的意願，施孚穎卻分享心法，他認為，如果景氣較淡時也能把服務做好、業績表現好，等到房市回溫，工作應該會更得心應手，而且不管市場如何，如果能接到剛需客戶普遍喜愛的標準品物件，還是有成交機會，重點還是回歸到自己的心態，以及實務上按部就班服務客戶。

信義房屋也表示，透過全台直營的體系支持，希望提供員工完善的教育訓練，以及「晉升不看年資、年齡」的發揮舞台，只要有能力，都能發光發熱。

此外，信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。