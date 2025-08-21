預售屋提前交屋？「信貸周轉不可行」信義房屋代書揭3解方
有不少購屋族在社群平台上反映，預售屋建商提前交屋，甚至有人提前3年交屋！買方資金尚未到位，面臨壓力。信義房屋旗下信義代書葉惠玲指出，預售屋交易通常依施工進度付款，並非依照固定日期，因此提前交屋在法律上不構成違約，但買方需提前支付尾款，面對資金調度壓力，可考慮三種處理方式，同時預售合約也該留意幾個事項，以保障權益。
葉惠玲說明，預售屋交屋時間通常以「使用執照核發」為基準，合約會約定在使用執照取得後的若干天內完成交屋。若建商施工進度快、使用執照提前核發，買方就需依約準備尾款或完成貸款撥款。她提醒，雖賣方提前交屋不構成違約，但若買方無法如期付款，仍可能面臨違約金產生的風險。
面對資金尚未到位的情況，葉惠玲建議3種可行方式：買方可主動與建商協商，申請延後交屋或尾款分期付款；部分建商也可能提供「第二順位借款」，由建商短期融資，買方日後償還，不過建商是否願意配合，通常取決於買方誠意、付款紀錄及建商財務彈性。此外，向親友借款進行短期週轉，也是常見的應急方式。
合約審查方面，葉惠玲提醒，消費者簽約前應特別留意「交屋期限條款」，例如「使用執照取得後○日內完成交屋，不得超過○月」等內容，若合約中有「提前交屋」條款，可考慮加註「需經買方同意」，以保障自身權益。她建議，建商提供的制式合約應由專業代書或律師協助審查，必要時增修條款，避免日後爭議。
貸款尚未核下的買方如何因應提前交屋的尾款壓力？葉惠玲指出，央行目前限制資金流入房市，過去常見的信貸或週轉金借款已不適用。在此情況下，向親友借款為可行的方式。她提醒，購屋族應提前規劃資金，避免在交屋前陷入資金斷鏈。
葉惠玲強調，預售屋交易雖具彈性，但也伴隨風險。選擇大型品牌房仲服務，不僅能有專業代書團隊協助，亦能在交易過程中獲得完善保障，呼籲購屋族務必審慎評估資金調度與合約條款，才能安心完成交屋流程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言