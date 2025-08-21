預售屋提前交屋？「信貸周轉不可行」信義房屋代書揭3解方

有不少購屋族在社群平台上反映，預售屋建商提前交屋，甚至有人提前3年交屋！買方資金尚未到位，面臨壓力。信義房屋旗下信義代書葉惠玲指出，預售屋交易通常依施工進度付款，並非依照固定日期，因此提前交屋在法律上不構成違約，但買方需提前支付尾款，面對資金調度壓力，可考慮三種處理方式，同時預售合約也該留意幾個事項，以保障權益。

葉惠玲說明，預售屋交屋時間通常以「使用執照核發」為基準，合約會約定在使用執照取得後的若干天內完成交屋。若建商施工進度快、使用執照提前核發，買方就需依約準備尾款或完成貸款撥款。她提醒，雖賣方提前交屋不構成違約，但若買方無法如期付款，仍可能面臨違約金產生的風險。

面對資金尚未到位的情況，葉惠玲建議3種可行方式：買方可主動與建商協商，申請延後交屋或尾款分期付款；部分建商也可能提供「第二順位借款」，由建商短期融資，買方日後償還，不過建商是否願意配合，通常取決於買方誠意、付款紀錄及建商財務彈性。此外，向親友借款進行短期週轉，也是常見的應急方式。

合約審查方面，葉惠玲提醒，消費者簽約前應特別留意「交屋期限條款」，例如「使用執照取得後○日內完成交屋，不得超過○月」等內容，若合約中有「提前交屋」條款，可考慮加註「需經買方同意」，以保障自身權益。她建議，建商提供的制式合約應由專業代書或律師協助審查，必要時增修條款，避免日後爭議。

貸款尚未核下的買方如何因應提前交屋的尾款壓力？葉惠玲指出，央行目前限制資金流入房市，過去常見的信貸或週轉金借款已不適用。在此情況下，向親友借款為可行的方式。她提醒，購屋族應提前規劃資金，避免在交屋前陷入資金斷鏈。

葉惠玲強調，預售屋交易雖具彈性，但也伴隨風險。選擇大型品牌房仲服務，不僅能有專業代書團隊協助，亦能在交易過程中獲得完善保障，呼籲購屋族務必審慎評估資金調度與合約條款，才能安心完成交屋流程。