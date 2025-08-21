快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

預售屋提前交屋？「信貸周轉不可行」信義房屋代書揭3解方

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋旗下信義代書葉惠玲說明，預售屋交屋時間通常以「使用執照核發」為基準，合約會約定在使用執照取得後的若干天內完成交屋。（圖:信義房屋提供）
信義房屋旗下信義代書葉惠玲說明，預售屋交屋時間通常以「使用執照核發」為基準，合約會約定在使用執照取得後的若干天內完成交屋。（圖:信義房屋提供）

有不少購屋族在社群平台上反映，預售屋建商提前交屋，甚至有人提前3年交屋！買方資金尚未到位，面臨壓力。信義房屋旗下信義代書葉惠玲指出，預售屋交易通常依施工進度付款，並非依照固定日期，因此提前交屋在法律上不構成違約，但買方需提前支付尾款，面對資金調度壓力，可考慮三種處理方式，同時預售合約也該留意幾個事項，以保障權益。

葉惠玲說明，預售屋交屋時間通常以「使用執照核發」為基準，合約會約定在使用執照取得後的若干天內完成交屋。若建商施工進度快、使用執照提前核發，買方就需依約準備尾款或完成貸款撥款。她提醒，雖賣方提前交屋不構成違約，但若買方無法如期付款，仍可能面臨違約金產生的風險。

面對資金尚未到位的情況，葉惠玲建議3種可行方式：買方可主動與建商協商，申請延後交屋或尾款分期付款；部分建商也可能提供「第二順位借款」，由建商短期融資，買方日後償還，不過建商是否願意配合，通常取決於買方誠意、付款紀錄及建商財務彈性。此外，向親友借款進行短期週轉，也是常見的應急方式。

合約審查方面，葉惠玲提醒，消費者簽約前應特別留意「交屋期限條款」，例如「使用執照取得後○日內完成交屋，不得超過○月」等內容，若合約中有「提前交屋」條款，可考慮加註「需經買方同意」，以保障自身權益。她建議，建商提供的制式合約應由專業代書或律師協助審查，必要時增修條款，避免日後爭議。

貸款尚未核下的買方如何因應提前交屋的尾款壓力？葉惠玲指出，央行目前限制資金流入房市，過去常見的信貸或週轉金借款已不適用。在此情況下，向親友借款為可行的方式。她提醒，購屋族應提前規劃資金，避免在交屋前陷入資金斷鏈。

葉惠玲強調，預售屋交易雖具彈性，但也伴隨風險。選擇大型品牌房仲服務，不僅能有專業代書團隊協助，亦能在交易過程中獲得完善保障，呼籲購屋族務必審慎評估資金調度與合約條款，才能安心完成交屋流程。

壓力 建商 預售屋

延伸閱讀

陽光行動回響／2場意外奪14命！建商揭斷崖式缺工：防護機制恐瀕崩潰

新北前議員陳科名才收賄入獄要關7年半 關說建照再吃10年8月刑

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

相關新聞

研華攜手產業夥伴 展示全方位智慧物流解決方案

全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395）於8月20日至23日參加2025台北國際物流暨物聯網展/冷鏈科技展，以「Edg...

輝達房市外溢效應「全軍覆沒」 三區不漲反跌

國際科技大廠輝達（NVIDIA）今年5月宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界視為房市一大暖流，除了北士科房市，北投區、士...

公平會同意福懋公司等6家事業聯合合船進口黃豆

公平會日前委員會議通過，准予福懋油脂公司、泰山企業公司、福壽實業公司、中聯油脂公司、大成長城企業公司及長輝公司等6家業者...

預售屋提前交屋？「信貸周轉不可行」信義房屋代書揭3解方

有不少購屋族在社群平台上反映，預售屋建商提前交屋，甚至有人提前3年交屋！買方資金尚未到位，面臨壓力。信義房屋旗下信義代書...

ESG最前線／半導體鏈韌性 永續競爭力關鍵

近期台灣半導體產業接連爆發工安事故與營業秘密外洩事件，引發業界震盪，包括高科技廠區吊掛與重機作業意外，造成工人傷亡被勒令...

創新平台／AI搬運機器人 醫護好幫手

醫院走廊裡，醫療物流AI機器人「阿幫」靈活穿梭，遇病人閃避，搭電梯跨樓層配送，準時將醫療物資送達手術病房。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。