中和「嘉潤和御」一年多搞定近千坪基地地主 董座這兩招讓住戶超暖心

雙北市都更不易，不過新北市「嘉潤和御」花了一年多就完成都更基地整合，搞定近千坪基地地主；嘉潤建設董事長賴嘉鴻表示，全案嘉潤建設和峻勝建設共同合作開發，初期投入大量時間、心力，傾聽更新戶需求，認為都市更新要成功，取決兩大關鍵，就是「都更戶有共識」、「建商將心比心」態度，最終住戶可以接近室內一坪換一坪的方式，做到雙贏局面。

據內政部屋齡五年內待售新成屋統計資料顯示，2024年第4季「房屋賣得比蓋得快」的前三名以中和區居冠，半年總待售量減幅達13%；其次為八里區和土城區，待售量也都各減少12%、10%，皆屬於去化速度比新增速度更快的行政區，是有效去化待售物件區域前三名。

不過新北市中和剛性需求買盤，看得到不見得吃得到，賴嘉鴻指出，新北市中和因屬於已開發成熟區，可供開發土地稀少，開發商大多需透過都市更新才能取得土地原料，但都更曠日廢時，尤其遇到「不同意戶」，更甚是「釘子戶」讓不少建商打退堂鼓。

賴嘉鴻表示，都市更新幾乎每家建商都在做，每個都更案同業也投入很多心力在上面，他認為面對都更就是兩大關鍵，第一「都更戶先要有共識」，第二建商以「將心比心」態度去面對，要成就一樁都市更新，建商、地主兩邊都要做好準備。

他舉例，以「嘉潤和御」來說，這都更案較特別之處，就是鄰地有剛完工不久的九樓華廈，但基地僅約170坪，雖然新北市住宅區容積率給到300%，但因當初面臨中和新生街周圍巷子之道路面積寬度不足六米，因此只能採容積率200%興建，不過該華廈住戶在得知「嘉潤和御」都更案後，住戶思考若無法參與這次更新改建，未來房子老了、要重建的機會也很低，因此主動參與都更案。

賴嘉鴻指出，在住戶集體有共識下，建商的角色也很重要，共同合作的嘉潤建設、峻勝建設，不僅初期就投入大量時間、心力傾聽更新戶需求，光是建築規劃修改、前後就超過40個版本，不斷調整。

他笑說，光是磨這個案子、他人也瘦了一大圈，最終讓住戶可以接近室內一坪換一坪的方式住進新家，他也感到很欣慰，彼此相互成就，做到雙贏、圓滿格局。

他分析，嘉潤建設面對都更戶的做法，就是盡量「將心比心、設身處地」地多為地主想一點，嘗試著「透過開發商的設計能力」去做到接近住戶的期望值；舉例來說，若更新戶原先無公設的室內居住面積約40坪三房，但舊房子可能坪效不好，出現「大而無用」的情況，但嘉潤想的是，是不是可以透過設計，調整出高坪效產品，最後公司規劃出38坪三房、高坪效的室內空間，獲得住戶肯定，這是嘉潤建設的方式。

而面對去年第4季至今，冷靜的買盤，賴嘉鴻表示，雖然今年以來房市買氣不若去年，新屋房市交易量甚至出現腰斬，但對嘉潤建設來說，只要是對的地點、規劃出好的產品，消費者一定能感受到，認為「嘉潤和御」買氣就很穩健，這樣就很不錯。

他認為，如果看到房市好，建商就拚命且爆量推案，每年推案量動輒三、四千億元，甚至五、六千億元起跳，這對市場不是好事。

賴嘉鴻強調，對穩健經營的開發商來說，不是追求超額利潤，而是把產品做好、品質顧好，每年穩定推案量和交易量才是好事。房價不要漲太多，讓消費者買得起、負擔得起，與消費者、產業一起共好，整個不動產行業才能穩定健康的成長。