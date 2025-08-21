聽新聞
TBC停播4頻道 累計挨罰275萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

針對台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）旗下的南桃園等五家有線電視系統台停播Discovery等四個頻道，並變更其他頻道一事，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨表示，由於業者屆期仍未改正，再裁處二四五萬元罰鍰。累計共罰鍰二七五萬元。

ＮＣＣ指出，六日函請南桃園等五家公司代表到會陳述，並於隔日發函復播Discovery等四頻道，但截至十一日仍未改善，於十二日裁罰卅萬元。

ＮＣＣ表示，經再度確認，南桃園等五家公司仍未依改正命令恢復頻道播送，ＮＣＣ委員諮議會議決議再裁處二四五萬元罰鍰，並應立即改正恢復播送Discovery等四頻道。針對這五家公司未依法使用插播式字幕部分，ＮＣＣ已整理相關事證，移請相關地方主管機關依法查處。

ＮＣＣ官員說，十三日已請ＴＢＣ代表及全球數位頻道代理商代表到會交換意見，雖未達成共識，但雙方均表示將調處建議帶回研議。

