聽新聞
0:00 / 0:00
TBC停播4頻道 累計挨罰275萬元
針對台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）旗下的南桃園等五家有線電視系統台停播Discovery等四個頻道，並變更其他頻道一事，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨表示，由於業者屆期仍未改正，再裁處二四五萬元罰鍰。累計共罰鍰二七五萬元。
ＮＣＣ指出，六日函請南桃園等五家公司代表到會陳述，並於隔日發函復播Discovery等四頻道，但截至十一日仍未改善，於十二日裁罰卅萬元。
ＮＣＣ表示，經再度確認，南桃園等五家公司仍未依改正命令恢復頻道播送，ＮＣＣ委員諮議會議決議再裁處二四五萬元罰鍰，並應立即改正恢復播送Discovery等四頻道。針對這五家公司未依法使用插播式字幕部分，ＮＣＣ已整理相關事證，移請相關地方主管機關依法查處。
ＮＣＣ官員說，十三日已請ＴＢＣ代表及全球數位頻道代理商代表到會交換意見，雖未達成共識，但雙方均表示將調處建議帶回研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言