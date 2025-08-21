聽新聞
0:00 / 0:00

工商界籲緩徵碳費 彭啓明：會把衝擊降最低

聯合報／ 記者謝柏宏邱琮皓／台北報導

三三會理事長林伯豐昨天表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，他向政府呼籲台灣應與歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）同步，暫緩徵收碳費至二○二七年。

對於林伯豐建議，環境部長彭啓明昨受邀出席時則回應「碳費部分會再討論」。針對「碳費緩徵仍有討論空間」一事，業界昨日同表肯定。

不過，彭啓明之後又說，碳費制度會如期上路，但會持續再觀察美國對等關稅對我國產業的影響，但就目前評估對企業的協助與企業的減碳企圖，依舊遠大於碳費。

三三會昨舉行八月例會，邀請彭啓明發表專題演講，林伯豐致詞時，當著彭啓明呼籲暫緩徵收碳費至二○二七年，他並表示，徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，應先完成台灣的「碳邊境調整機制」，再穩健推動碳費；他並強調，應將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

彭啓明在演講後面對企業提問能否比照歐盟ＣＢＡＭ，暫緩徵收碳費的議題，他回應，「我們會再來討論」，他說明碳定價制度目前還沒有真正開始，也尚未真的收到錢，如果真的退回去的話，不知道會變成什麼樣子，因此他希望內部會再討論一下。

彭啓明表示，目前碳費爭取到的錢，跟未來將使用的開支比起來，金額並不是很大，針對大家所關心的碳費，他一定會把企業所受到的衝擊降到最低。

彭啓明補充說，面對美國對等關稅的壓力，環境部在碳費收費辦法架構下，擴大高碳洩漏風險事業適用對象，納入個案衝擊考量，也就是除了原先規畫參考國際上針對行業別通案的認定標準外，環境部也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，以逐年申請的方式來取得適用資格，避免因課徵碳費而弱化產業的國際競爭力。

碳費 環境部

延伸閱讀

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

一年燒掉20餘萬噸紙錢相當砍除480萬棵樹 彭啓明苗栗宣導「新三燒」

相關新聞

上半年全國預售屋解約達1,339件、占去年全年七成 這三都量最多

根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市23...

工商界籲緩徵碳費 彭啓明：會把衝擊降最低

三三會理事長林伯豐昨天表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，他向政府呼...

TBC停播4頻道 累計挨罰275萬元

針對台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）旗下的南桃園等五家有線電視系統台停播Discovery等四個頻道，並變更其他頻道一事，國家通訊...

長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航今年前7月營收創同期高，總經理孫嘉明表示，全年客貨雙邊都樂觀，第4季客運受惠假期加持，後續在達拉斯、米蘭都會增班；...

「客戶訂單調整、交貨期限提前」 百德機械今撤回無薪假通報

上櫃工具機業者百德機械日前向台中市勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，經媒體報導後，今再以因客戶訂單調整、交貨期限...

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。