工商界籲緩徵碳費 彭啓明：會把衝擊降最低

三三會理事長林伯豐昨天表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，他向政府呼籲台灣應與歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）同步，暫緩徵收碳費至二○二七年。

對於林伯豐建議，環境部長彭啓明昨受邀出席時則回應「碳費部分會再討論」。針對「碳費緩徵仍有討論空間」一事，業界昨日同表肯定。

不過，彭啓明之後又說，碳費制度會如期上路，但會持續再觀察美國對等關稅對我國產業的影響，但就目前評估對企業的協助與企業的減碳企圖，依舊遠大於碳費。

三三會昨舉行八月例會，邀請彭啓明發表專題演講，林伯豐致詞時，當著彭啓明呼籲暫緩徵收碳費至二○二七年，他並表示，徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，應先完成台灣的「碳邊境調整機制」，再穩健推動碳費；他並強調，應將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

彭啓明在演講後面對企業提問能否比照歐盟ＣＢＡＭ，暫緩徵收碳費的議題，他回應，「我們會再來討論」，他說明碳定價制度目前還沒有真正開始，也尚未真的收到錢，如果真的退回去的話，不知道會變成什麼樣子，因此他希望內部會再討論一下。

彭啓明表示，目前碳費爭取到的錢，跟未來將使用的開支比起來，金額並不是很大，針對大家所關心的碳費，他一定會把企業所受到的衝擊降到最低。

彭啓明補充說，面對美國對等關稅的壓力，環境部在碳費收費辦法架構下，擴大高碳洩漏風險事業適用對象，納入個案衝擊考量，也就是除了原先規畫參考國際上針對行業別通案的認定標準外，環境部也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，以逐年申請的方式來取得適用資格，避免因課徵碳費而弱化產業的國際競爭力。