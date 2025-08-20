台中新光三越復業穩步前行 強調安全層層把關面面守護

身肩數千人生計與地方經濟發展的台中新光三越百貨，復業進度備受關注。新光三越20日表示，台中店自4月申請「整體整建修復至可供使用計畫」起，由專業工程團隊由建築師、結構技師與營造單位共同整合，以「安全為第一優先」為最高原則。

除全面盤點體檢所有管線電路及設備外，也持續強化安全管理各項措施，包括加強天然氣監測及災害預防，增設各式天然氣偵漏設備，導入即時通報系統、規劃防災人員培訓機制等，持續以安全第一為優先原則，安全層層把關面面守護。

目前，台中新光三越正依計畫展開各項修復整建作業，首要進行外牆帷幕危險附掛物拆除與修復，雖建物面積大，尤其圓形建築體更增添施工難度。

但為穩定推進修復進度的第一步，要確保施工環境穩固安全，新光三越即投入資源進行鷹架搭設，合計體積超越6萬平方公尺，動員超過700人次，並選用業界高規格鷹架方式，採取模組化系統先進工法搭建。

新光三越表示，光是壁拉桿固定點位超過1,200處，使結構更加嚴密整齊，載重優於傳統鷹架雙倍以上，再開始進行上萬平方公尺的帷幕檢查更換，對於必須確保安全的每一步，新光三越步步踏實穩健前行。

在持續強化安全管理部分，新光三越除系統性地盤整全館六大系統管理、七大安全設備，組織更緊密、即時的安全防護網外，也提升優化建物的安全性，以降低災害發生的風險。

以天然氣系統設備為例，除供輸餐廳的個別支線管線外，於公共管線主幹管增設超過300組偵漏器（每6米1組），13組平行阻斷閥、4組垂直地震阻斷閥多重阻斷防護，有漏氣狀況時方能即時通報與遮斷。

同時，店內也導入MGS即時通報系統，整合至24小時專人監控中央安全控制系統統一管理，即時以手機APP警報，24小時監測不間斷。

在預防機制方面，配合政府防災士制度推行，以1層1人為目標（16人），專人專業培訓、全員教育訓練、規劃實體防災演練等，提升整體防災意識，降低異常災害風險、強化災害應變能力與安全管理效能，務求時時監測通報、層層人員把關，期盼早日與民眾在熟悉的地方安心重聚。

新光三越強調，台中店意外事件發生迄今，公司持續全力善後、積極修復整建，秉持著「安全第一」的嚴謹態度，踏實謹慎依法依規逐步朝向復業的目標，投注更多資源在優化現行施工環境安全，確保修復整建進度穩定推進。